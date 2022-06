Luciano Aued en su retorno en la UC: “Lo único que quería era volver a una cancha; volver a sentirme jugador”

La UC debutó con un triunfo en la Copa Chile. El cuadro de la franja dio cuenta de Unión San Felipe por 3 a 1 en su visita en Quillota. Triunfo tranquilo de Universidad Católica que tuvo, entre sus novedades, el retorno de Luciano Aued a las canchas: el 14 de enero pasado, Cruzados informó que al futbolista se le detectaron “alteraciones encontradas en exámenes preventivos” en exámenes cardiacos, por lo que no fue habilitado para jugar durante la primera mitad de este año

En ese sentido, el volante argentino se mostró muy feliz de retornar a una cancha y de poder volver a disputar un partido de fútbol.

“Lo único que quería era disfrutar del partido, de mis compañeros y de esta gente. Nunca me dejaron solo, siempre me apoyaron y era pedir esto. En todo tiempo lo único que quería era volver a una cancha. Estar acá, sentir esto. Volver a sentirlo, estaba muy cuesta arriba, porque la verdad es que no sabía”, partió diciendo el jugador cruzado después del encuentro.

Asimismo, confesó su ansiedad cuando se acercaba la fecha en la que tendría conocimiento de los estudios a su corazón, y que serían determinantes para saber si podría volver a jugar.

“Cuando se aproximaba la fecha del estudio estaba el miedo. Saber si me darían el alta o no. Fueron todas esas mezclas de sensaciones. La verdad es que quería disfrutarlo y volver a sentirme jugador como lo hice hoy. No puedo pedir más. Más que esto no se puede pedir, hay que agradecer no más”, expresó.

Sobre el retorno a las canchas, Luli explicó que no es fácil retomar la actividad a nivel competitivo, y que eso solo lo daba la competencia y el rodaje de los partidos.

“Lo único que te da ritmo de competencia es jugar. No es fácil. Ya tengo 35 años. No es que vuelves en seguida. Necesitas de los partidos. Voy por ese camino, pero hoy no analizo mucho el rendimiento, es volver a sentirme jugador. Que el equipo gane que era lo importante. Y de a poco vamos a ir retomando el ritmo. De a poco se irán encontrando cosas buenas. Confío mucho en el trabajo de Ariel y en los muchachos que se puedan sumar y en los que están. Vamos a enmendar las cosas”, sostuvo.

Finalmente, el volante se mostró agradecido por la institución y, especialmente, por Ariel Holan, quien lo considera como uno de sus jugadores para este semestre.

“La verdad es que Ariel, cuando estaba en México y Brasil, siempre hablamos, Cuando me pasó esto fue de los primeros que me llamó para darme apoyo. Para mí es un espaldarazo tremendo que el técnico quiera que esté. Me queda devolverle esto dentro de la cancha. Y si no entro, tratar de explicar su idea de juego para que entre rápido”, concluyo Luli, quien terminó por agradecer a su familia y a la institución de la que es parte.