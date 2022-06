Copa Chile: Colo Colo se florea en Temuco y vuelve a ganar después de 40 días

Por cómo venía Colo Colo, y la manera en la que fue la ida ante Deportes Temuco, causó cierta extrañeza que la eliminatoria en el Germán Becker quedara sentenciada tan rápido a favor de los albos. Con tres goles en la bolsa antes del descanso, el camino se allanó completamente para la clasificación del campeón vigente de la Copa Chile. Bajo la lluvia de la Región de La Araucanía, el elenco de Gustavo Quinteros goleó por 5-1 al Pije y se instala en los octavos de final.

El cotejo del sábado pasado, en el Monumental, fue trabado y denso, en el cual Colo Colo no jugó bien y la imagen que dejó esa noche fue el encontrón entre Quinteros y Maximiliano Falcón. Más allá de estas situaciones, lo cierto es que los colocolinos acarreaban una racha de cinco partidos sin ganar y los últimos dos, sin convertir. Por lo mismo, la visita a los albiverdes era la ocasión ideal para sacudirse la tierra. Para ese objetivo, el técnico hizo algunos cambios, sin embargo Pablo Solari (una de las novedades) arrancó en la banca. Entró en el segundo tiempo.

Seis minutos se demoró Colo Colo en derribar la muralla del Pije. Juan Martín Lucero conecta el balón, en el segundo palo, tras un pivoteo de Pavez a un córner de Gil. El tanto del Gato reflejó el buen arranque de la visita, que supo aprovechar la pelota detenida para vulnerar a Temuco. El equipo de Jorge Aravena atacaba preferentemente por la izquierda, con Reiner Castro como el más punzante, aunque sin repetir la buena actuación que tuvo en el primer partido. A su vez, quien no lo acompañó en la construcción ofensiva fue el argentino Santiago Camacho, impreciso y lagunero.

En los 20′, el transandino Lucero repitió para el 2-0, un gol típico de 9: capturando el rebote del arquero González en el área. Colo Colo, que se impuso en el control del mediocampo durante el primer lapso, encontró un penal en los 31′, debido a una falta en contra de Suazo. Gabriel Costa tomó la responsabilidad de ejecutar y no falló. Ventaja de tres goles luego de 33 minutos.

Lo de Temuco pasó a ser una quimera, mientras que los blancos tenían que administrar la diferencia. En ese sentido, Quinteros sacó a Gabriel Suazo en el entretiempo (el cruce ante Internacional de Porto Alegre está a la vuelta de la esquina). El complemento fue más cortado, incluyendo un incidente en los 52′, cuando el argentino Villagra recibió un proyectil desde el sector de la barra colocolina (que también encendió bengalas) y fue molestado por un láser. El duelo continuó sin reparos.

La fragilidad defensiva temuquense sirvió de gran ayuda para que Colo Colo tuviera la efectividad que se le había extraviado. En los 61′, Lucero concreta su triplete, con un remate bajo tras un pase de taco de Gil. Y tres minutos más tarde, el peruano Costa hizo el 5-0, con una fina definición ante la salida del meta González. Temuco descontó mediante balón detenido, con un cabezazo de Vicente Concha.

Si hay algo que se le puede criticar al elenco albo, y en particular en el arco, tiene relación con las dudas de Omar Carabalí en las pelotas aéreas, pese a su estatura. En esa faceta, el suplente de Brayan Cortés está al debe.

El elenco de Macul volvió a festejar después de 40 días. Se acabó la racha de cinco partidos sin vencer. La última victoria había sido el 14 de mayo, un 4-0 sobre Coquimbo Unido, en el estadio de Pedrero, antes del receso.

El equipo vencedor espera rival para los octavos de final. Saldrá de la llave entre Ñublense e Independiente de Cauquenes, cuyo juego de ida arrojó el sorpresivo triunfo del equipo de Segunda División por 2-1 sobre uno de los líderes de Primera, en el Nelson Oyarzún de Chillán. La revancha de este cotejo será el sábado, en el Fiscal de Talca.

Ficha del partido

Temuco 1: C. González; D. Tati (67′, S. Domínguez), A. Contreras (80′, F. Valenzuela), V. Concha, Y. Águila (67′, D. Sobarzo); P. Leal, C. Zamorano; J. Cisterna (80′, H. Labrín), S. Camacho, R. Castro (46′, C. Villagra); y M. Donoso. DT: J. Aravena.

Colo Colo 5: O. Carabalí; B. Gutiérrez, M. Falcón, M. Zaldivia, G. Suazo (46′, D. Gutiérrez); E. Pavez (66′, D. Portilla), V. Pizarro; L. Gil; A. Oroz (57′, P. Solari), J. M. Lucero (66′, M. Bolados) y G. Costa (79′, C. Zavala). DT: G. Quinteros.

Goles: 0-1, 6′, Lucero, conecta en el segundo palo tras pivoteo de Pavez; 0-2, 20′, Lucero, captura rebote del arquero; 0-3, 33′, Costa, de penal; 0-4, 61′, Lucero, tiro bajo tras pase de taco de Gil; 0-5, 64′, Costa, se la pica a González; 1-5, 74′, Concha, cabezazo tras un córner.

Árbitro: J. Bascuñán. Amonestó a Donoso, Villagra, Camacho (T); D. Gutiérrez (CC).

Estadio Bic. Germán Becker. Asistieron 9.947 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.