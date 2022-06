Fin de su ciclo en la U: Cristian Aubert renuncia a la gerencia general de Azul Azul

Una sorpresiva noticia sacudió a la cúpula de Universidad de Chile: Cristian Aubert renunció a su cargo por motivos personales, lo que generará nuevos cambios en Azul Azul, la sociedad anónima que administra los destinos del cuadro laico. El personero comunicó su decisión durante la junta ordinaria del directorio.

“Han sido más de 10 años de mi vida, en los que desde distintos cargos y posiciones, he dedicado mi tiempo y capacidades para desarrollar de la mejor forma a nuestro club. Obviamente no es fácil esta decisión, por todo lo que he vivido en esta hermosa institución. Momentos de enorme alegría y también días difíciles, en donde el compromiso de verdad se pone a prueba”, señaló.

En este sentido, profundizó en sus razones: “Mi determinación es exclusivamente por razones personales, siempre pensando en lo mejor para mi familia y la U. Quiero agradecer, primero, la enorme labor y compromiso de quienes han trabajado conmigo en el club y lo seguirán haciendo después de mi salida. También quiero agradecer a todas las administraciones que confiaron en mí y me permitieron ejercer una tarea hermosa como profesional e hincha incondicional de la U”.

El ahora exfuncionario asumió en 2007 como gerente general de la concesionaria, bajo la presidencia de Federico Valdés. Permaneció en esa función hasta diciembre de 2014, para luego tomar el cargo de director ejecutivo hasta julio de 2015. En dicho periodo, el equipo sumó ocho títulos: cinco Campeonatos Nacionales, dos Copa Chile, una Supercopa de Chile y la Copa Sudamericana de 2011. Además, durante estos años, la U alcanzó las semifinales de Copa Libertadores de 2010 y 2012.

En tanto, Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, destacó el aporte de Aubert: “Lo he dicho muchas veces y lo reitero con mayor fuerza ahora. Cristian Aubert es un profesional de primera línea, una de las personas que más sabe de la industria del fútbol en Chile. Indudablemente, su partida será difícil de compensar, por el conocimiento profundo que tiene de la institución y por el tremendo cariño que siente por nuestro club. No queda más que respetar su decisión personal y desearle el mayor éxito a nivel personal, familiar y profesional. Las puertas de la U siempre estarán abiertas para Cristian”.