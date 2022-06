Las silenciosas maniobras de la UC que terminaron convenciendo a Mauricio Isla de fichar en San Carlos

Universidad Católica dio el golpe al mercado en el fútbol chileno. Los cruzados oficializaron el fichaje de Mauricio Isla, quien, pese a tener un contrato vigente con el Flamengo brasileño, decidió acelerar su retorno a su país de origen, por motivos familiares y una deuda pendiente de jugar en suelo nacional. En su horizonte se cruzó el cuadro de la franja. Un equipo al que conoce bien, pues el bicampeón de América con la selección chilena se formó precisamente en los pastos de San Carlos de Apoquindo.

Su arribo a la precordillera se venía gestando hace ya un tiempo. De hecho, el propio Huaso reveló que las negociaciones comenzaron el pasado 28 de abril, cuando el Mengao visitó el recinto de Las Condes para enfrentar a la UC por la Copa Libertadores. Las sigilosas maniobras fueron todo un éxito y, este jueves, el futbolista fue presentado como nuevo jugador del equipo que adiestra Ariel Holan.

Para concretar su retorno, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, y el gerente deportivo del club, José María Buljubasich, apostaron a lo sentimental. Le hicieron saber sus intenciones de que volviera a los pastos en los que se formó para intentar lograr el pentacampeonato, la Copa Chile y la Copa Sudamericana. Al lateral le interesó la propuesta. Sobre todo, por el deseo que tenía hace un tiempo de retornar a Chile. El Huaso, reconocido hincha de la Universidad de Chile, ya es jugador de los cruzados, escuadra con la que espera cumplir grandes actuaciones en sus dos años y medio de contrato.

Isla habló sobre si su llegada ayuda a elevar el retorno del balompié chileno, que aún espera por otras figuras de la Generación Dorada, confesando, además, el que fue su primer acercamiento con la dirigencia de los estudiantiles: “No sé si va a subir tanto el nivel como cuando vuelva Alexis, Vidal o Bravo. El día que me retire voy a sentirme orgulloso de lo que logré con ellos. Ojalá de que cuando se termine mi contrato acá, se hable de que estuve bien acá. Quiero hablar de la Católica, porque fue una negociación muy rápida y sorpresiva. Terminamos el partido con Flamengo y hablaron conmigo para poder volver. Eso a mí me fortaleció. Yo ya tenía la idea de volver y jugar acá. Le agradezco eternamente al presidente y al Tati y ojalá pueda responder en el campo”.

“Yo creo que los equipos chilenos están haciendo lo mejor posible para hacer eso. Estuve en Brasil, con un diferente tipo económico. El fútbol chileno está trabajando eso, para poder contratar jugadores más importantes. Mi pensamiento de volver es porque mi carrera fue diferente a la de los demás. Tuve la oportunidad de irme joven. Estuve muchos años en Europa. Esto ya venía desde enero, pero tenía la espinita de estar aquí y lograr cosas importantes”, añadió.

El carrilero prefirió no dar detalles sobre si tuvo o no posibilidades de llegar a la U y bromeó con las gestiones cruzadas por contar con sus servicios. “Yo voy a hablar de donde estoy, de la Católica. Esto partió cuando estuve aquí con Flamengo. Me hicieron la oferta por el autogol yo creo (risas). Es sorpresivo y alegre porque yo necesitaba volver al fútbol chileno, desde enero. Me sorprendió cuando se acercaron y desde ahí fue todo rápido para volver. Los hinchas te van a matar cuando juegas mal y alabar cuando juegas bien. Estoy en eso, entrenando al cien por ciento para ganarme a los compañeros y a los hinchas. Quiero que se sientan bien conmigo y yo con ellos”, manifestó.

Aprovechó de referirse a su emotivo debut en un partido oficial en San Carlos, con el conjunto brasileño. “Me emocioné. No pensé que habría tanto cariño de parte de la Católica, por cosas que hablan atrás. Fue emotivo. Por mucha gente de la Católica y volver al estadio. Espero jugar bien. Voy a ser un jugador que he tratado de hacerlo siempre así. Espero que cuando se acabe el contrato la gente me tenga un gran cariño por lo que pueda lograr en este club”, afirmó.

“Me tocó jugar con la Selección y no fue igual que cuando vine con el Flamengo. Son sentimientos demasiado lindos. Acá viví dos años. Me pasaron muchas cosas buenas. Fui pelotero. Uno se va acordando de todo. Tengo que adaptarme demasiado rápido a todo. Estoy contento al máximo. Fueron 10 años muy lindos que estuve acá”, agregó.

También explicó sus principales motivaciones para dejar el Flamengo y regresar al país: “Son dos cosas fundamentales. Primero lo de la familia. La familia de estar con ellos, mis hijas. Disfrutar que ellos puedan estar conmigo y no a la lejanía. Que estén en el estadio, que estén conmigo en los momentos buenos y malos. Volver al club que me hizo saber lo que era el fútbol. El hacerme crecer. Ellos me dedicaron muchos años a mí y yo quiero tratar de pagar eso. Lo del Flamengo, estoy agradecido. Los años que estuve allá intenté no dar problema. Gracias a Dios salió una oferta más pasiva y pude volver”.

Isla enfrentando a la UC junto al Flamengo, en la presente Copa Libertadores. FOTO: Agencia Uno.

“Me falta la otra mitad de lo futbolístico. En la Selección cumplí muchos años, ganando cosas importantes. Yendo a Copa América y Mundiales. Necesitaba esto, jugar en el fútbol chileno. Yo no conozco lo que es el fútbol chileno, pero sí lo he visto. Quiero entregar y salir campeón acá. Quiero ayudar al club a que lo logre”, complementó, en esa misma línea.

Isla también tuvo palabras para sus objetivos con su nuevo equipo: “Este club está siempre con esos objetivos, tratando de pelear lo más posible. Aún tenemos chances de salir campeón, estamos a 10 puntos y faltan 45 puntos para que termine. Lo de la Copa Sudamericana, es algo importante para la Católica. Vamos a tener un partido difícil contra Sao Paulo. Si todo sale bien, vamos a eliminar a un gran equipo. La Católica tiene que pelear todos los campeonatos y a eso nos estamos adecuando”.

Y le dio las gracias a la dirigencia por interesarse en su contratación. “Agradecer eternamente las palabras del presidente y del Tati. Fuimos compañeros hace muchos años. Orgulloso de volver al lugar donde nací y me creí. Tuve muchos momentos importantes de mi niñez, con mi familia. Feliz de volver al fútbol chileno, que lo necesitaba. Después de 15 años fuera. Estoy con muchas ganas de debutar. Vuelvo a casa después de muchos años”, aseveró.

El Huaso también se refirió a las funciones que puede llegar a cumplir en el esquema de Holan y aseguró que desconoce si podrá debutar este fin de semana, ante Unión San Felipe. “Gracias a Dios he tenido muchas oportunidades de jugar en varios puestos. En la Selección he sido lateral. Pero aquí pude jugar de central o de stopper. Puedo adecuarme a lo que quiera el entrenador. Más adelante nos vamos a seguir conociendo mucho más para ver sus expectativas. No he preguntado por los papeles para poder debutar, pero yo estoy entrenando”, explicó.

Y adelantó el duelo ante Sao Paulo, por la Sudamericana: “Lo más importante va a ser el partido del sábado. Es una competición que la Católica quiere ganar. Claramente conozco a Sao Paulo. Tiene potencial. No es difícil. Cuando vine con el Flamengo acá, la Católica hizo un gran partido. A veces el fútbol da esto. Trataremos de entrenarnos lo máximo. Veremos sus virtudes y ojalá podamos conseguir lo que queremos”.

El ex Juventus afirmó que buscará entregar su mejor versión y aportar desde la experiencia. “Lo considero una revancha para entregar por todos los años de los que estuve acá. En estos momentos ellos deben estar igual de felices que yo. Trataré de hacer lo mejor posible. Espero eso. Entregar lo mejor. Trataré de ayudar a los jóvenes y espero que mis compañeros aquí también me ayuden”, dijo.

Y, finalmente, descartó tener conocimiento acerca de un posible retorno de sus compañeros de la Generación Dorada. “No he hablado con ellos. No les he preguntado cuándo volverán. Yo puedo responder lo que a mí me tenía con ganas. Ellos debutaron aquí y después fueron figuras. Es difícil saber cuándo o sí vuelven o no. Ellos le darían mucho al fútbol chileno. Esperemos tenerlos pronto. Para el hincha y para mí sería lindo jugar contra ellos o teniéndolos en casa”, concluyó.

Por su parte, Tagle se refirió al arribo de Isla y de sus pretensiones como Cruzados para contratar refuerzos: “Nosotros siempre soñamos en grande y tenemos toda la ambición de tener el mejor plantel posible. Pero también somos realistas. Buscamos siempre esas oportunidades y jugadores como Mauricio, que aparte de destacar con la Selección, tiene este vínculo con la Católica. Nosotros le hemos dado mucha importancia a eso. Jugadores de calidad y de categoría que tengan interés de venir, van a estar siempre las puertas abiertas”.

Buljubasich, en tanto, habló sobre el presente de Matías Dituro y optó por no profundizar en la posible llegada de César Pinares. “Sobre Matías, es jugador del club. Hasta ahora no ha llegado ninguna oferta que sea buena para el club ni para él. Está entrenando, como cualquier otro compañero. Con respecto a los demás nombres, buscamos armar el mejor plantel posible. Todavía queda mucho mercado. Podrían salir jugadores, uno nunca sabe. Siempre es importante para nosotros el deseo que tenga el jugador de venir. En este caso, fue muy rápido porque el deseo estaba. Ya llegó Daniel y ahora llegó Mauricio. Hay dos opciones para traer jugadores”, manifestó.