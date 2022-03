Faustino Asprilla: “Chile ha hecho una eliminatoria terrible”

Faustino Asprilla (52 años) es un gozador de la vida. Cada aparición pública, ya sea en un spot publicitario o en sus redes sociales, va acompañada de una sonrisa. La misma sonrisa que transmitió durante sus casi 16 años de carrera, en la que defendió a poderosos clubes como Newcastle y Parma.

Su pasado como futbolista lo encumbra como uno de los jugadores más destacados de la selección de Colombia tras participar en dos Mundiales. Por eso mismo, es una voz autorizada para referirse al proceso que hoy comanda Reinaldo Rueda, el extécnico de la Roja. Los cafetaleros, al igual que Chile, se jugarán la clasificación a Qatar 2022 en la última doble fecha eliminatoria. El Tino tampoco olvida su paso por Universidad de Chile, elenco que defendió en 2003.

¿Le sorprendió que el colombiano Escobar fichara en la U?

Me dio una alegría inmensa saber que Sancho Escobar dirige a Universidad de Chile. Es un entrenador muy ganador, excelentemente capacitado para llegar a una institución tan importante. Por eso le deseo todo lo mejor en este nuevo ciclo que está iniciando. Le envío todas las energías más positivas, las más fuertes, para que el cuadro chileno haga un excelente torneo.

Todavía tiene recuerdos de la U…

Así es, aunque estuve poco tiempo, yo amo a ese club. Para mí fue un paso importante en mi carrera. Chile me trató muy bien.

¿Supo que perdieron el Superclásico 4-1 ante Colo Colo y Escobar quedó muy cuestionado?

Algo me enteré de ese resultado. Es el partido más importante que hay en la historia del fútbol de Chile. Encima, perder de la forma en que se perdió no se lo cedo a nadie, menos a Santiago. Es normal que existan críticas cuando ocurren estás cifras.

Y la U tiene registro de 22 años sin ganar en el Monumental….

Es cierto. Por esa misma razón son los hinchas son los que más sufren con esos partidos. Las derrotas en un clásico duelen mucho más que cualquier otro partido.

Faustino Asprilla posa junto a Juan Guillermo Cuadrado.

Las Eliminatorias

¿Qué le han parecidos las Eliminatorias Sudamericanas?

Me han parecido muy malas, pésimas. El nivel ha estado muy por debajo de lo que todos esperábamos. Sinceramente, creo que han sido las peores clasificatorias que se han disputado desde que se hace una competencia larga.

¿Tanto así?

No exagero. Eso que nos vendieron de que las Eliminatorias Sudamericanas son las más difíciles del mundo es una gran mentira. Los equipos que están al borde de la clasificación han tenido números bajísimos, de no creer. El nivel ha dejado mucho que desear. Imagínate que todas esas selecciones están por debajo del 50 por ciento de rendimiento, eso no se puede entender. Todos los equipos han andado muy mal y eso también se ha notado en algunos de los partidos.

Pero hay excepciones…

Brasil y Argentina se clasificaron hace rato, con un rendimiento muy superior. Pero al final no sabes si avanzaron con tanta facilidad porque son selecciones muy buenas o, simplemente, porque el resto ha estado muy por debajo del nivel que han mostrado en otras eliminatorias.

¿Así de lapidaria es su visión?

De todas maneras. Ha habido equipos que no levantaron nunca su rendimiento o que fueron muy irregulares, eso permitió que la pelea esté tan apretada, pero nivelando hacia abajo. Pero mira que esto es verdad. Tanto que inclusive hasta Bolivia tenía chances de clasificarse cuando todavía faltan dos fechas para ver qué selecciones llegarán al Mundial, algo insólito en los últimos años.

¿Y cómo ve a los equipos sudamericanos en Qatar 2022?

Seguramente Brasil y Argentina sacarán la cara por la región. Del resto, no hay mucho de qué ilusionarse. Sinceramente, esperamos que las selecciones que vayan a la próxima Copa del Mundo puedan mejorar su juego. De lo contrario, te aseguro que se vendrán de vuelta apenas termine la primera fase.

¿Qué le ha parecido el cometido de su equipo nacional?

La selección Colombia tiene buenos jugadores, una generación con muchos futbolistas en las principales ligas del planeta, pero que en esta eliminatoria ha jugado muy mal. Por momentos, ha sido muy decepcionante y al final queda claro que esto es lo poco que tenemos, que tampoco hay mucho más que hacer. Acá lo único que deben hacer es tratar de mejorar en los últimos dos partidos. De lo contrario, veremos el Mundial desde muy lejos, cuando como colombianos estamos acostumbrados a asistir a la mayoría de las últimas versiones de la Copa del Mundo.

Se le nota apesadumbrado…

Es que insisto, esta eliminatoria ha sido decepcionante para todos. Necesitábamos jugar bien para tener un lugar en Qatar 2022 y esta vez no se ha podido lograr darle la forma. Imagínate que hace siete fechas que el equipo no consigue una victoria. Se ha jugado verdaderamente mal, por algo estamos más cerca de quedar afuera que de llegar al Mundial.

La mala campaña de Rueda le ha dado vida a Chile, por ejemplo…

No sólo lo que ha hecho el equipo de Colombia, sino que por la irregularidad de todas las selecciones ha llevado la tabla de posiciones a esta situación. Algunos equipos han caído en baches profundos a lo largo de esta eliminatoria y eso se ha notado. Uruguay, por ejemplo, recién ganó dos partidos consecutivos y pudo sacar cierta diferencia, que tampoco es concluyente. Insisto, cuando la selección de Bolivia está dentro de la pelea es que algo no anda como siempre ha sido.

¿Cómo ha visto a Chile?

Chile ha hecho una eliminatoria terrible por lo que ha mostrado hasta ahora. Pero no es sólo de ellos, también otras selecciones como Uruguay y Colombia han hecho una muy mala competencia. Esa es la realidad que se ha mostrado. Suena duro, pero es así.

¿Cómo evalúa el rendimiento de Colombia bajo el mando de Reinaldo Rueda?

Mire, le puedo decir que a Reinaldo lo he visto muy confundido en los últimos partidos con la selección Colombia. Los jugadores no han entendido su mensaje, no han rendido y eso se nota en el juego que ha hecho el equipo hasta ahora. Yo creo que Reinaldo Rueda les ha dado la confianza a los futbolistas y, de alguna manera, ellos han decepcionado al técnico.