Asprilla barre con el histórico Carlos Reinoso y lo acusa de intentar amañar un partido: “Es lo más malo, es perverso”

Faustino Asprilla mete en líos al histórico futbolista y entrenador chileno Carlos Reinoso. El ex jugador colombiano, quien en Chile defendió a la U, acusó al ex mediocampista nacional de intentar amañar un partido en el fútbol mexicano, en la época en que ambos coincidieron en el Atlante.

Según Asprilla, Reinoso, quien en México es considerado una leyenda por su exitoso paso por el América, intentó forzar una salida poco decorosa a un encuentro que pintaba desfavorable para los Potros. “Cuando estaba en el Atlante de México, resulta que, con el entrenador Carlos Reinoso, fuimos a jugar un partido creo que a Guadalajara... era el último partido, si nosotros perdíamos 4-0 nos sacaban de los playoffs... Cuando empezó el partido, en los 10 minutos ya íbamos perdiendo 2-0 y terminó el primer tiempo”, comenzó relatando el Tino en ESPN.

“Es perverso”

Fue en ese momento que, según la versión del astro colombiano, Reinoso intervino para intentar que el partido llegara a su fin abruptamente. “Yo veo que él entra al camerino, pero no a explicar qué teníamos que mejorar. Entra y les dice a los jugadores más jóvenes: ‘si nos hacen otro gol, usted, usted, usted y usted, se hacen expulsar, así, cuando quedemos con seis, el partido se acaba y termina 3-0. Yo nunca he visto a un entrenador que mande a los jugadores a expulsarse, entonces yo hablé con los pelados y les dije que no, que vamos a jugar, que nosotros jugamos bien y vamos a mejorar esto”, continuó.

El partido terminpo en una derrota por 2-1 para Atlante. Sin embargo, el recuerdo marcó al Tino. “Terminó el partido 2-1, pero yo no puedo creer que un entrenador mande a sus jugadores a expulsar. (Reinoso) Es lo más malo, es perverso. Lo más malo que me pasó a mí como futbolista fue haber tenido a ese señor como entrenador. No le aprendía nada. No sabe nada”.