Iván Morales suma críticas en México: “Ha sido el refuerzo que más ha decepcionado”

Iván Morales sigue sumando duelos en México, ya lleva siete encuentros con Cruz Azul, en la mayoría ingresando desde el banco de suplentes. Pese a sus ganas, el delantero chileno aún no convence. De acuerdo a lo publicado por el medio El Futbolero, el formado en Colo Colo “sacó de sus casillas” al DT de su equipo durante el último encuentro.

Más allá de que el cuadro cementero eliminó a CF Montreal y accedió a las semifinales de la Concachampions, el técnico Juan Reynoso habría quedado preocupado. “El delantero chileno entró para ser el eje de ataque (...) pero no logró tener un buen partido y hasta el momento ha sido el refuerzo que más ha decepcionado”, detalla la publicación, agregando que “sacó de sus casillas al entrenador y no volvería a tener minutos”.

A estas declaraciones debemos sumarle el hecho de que en las redes sociales los fanáticos de la Maquina Celeste no están contentos con su rendimiento, pese a que solo suma 234 minutos en la temporada.

Sin selección esta vez

Hasta enero parecía ser un puesto fijo en las convocatorias de Martín Lasarte, no obstante, Iván Morales no fue llamado para la última doble fecha de las Eliminatorias. El ex artillero del Cacique, de esta forma, podrá seguir entrenando y peleando por un lugar en el once titular del Cruz Azul.

El próximo desafío para los Celestes será ante Pachuca este domingo a las 12 de la noche (hora chilena). Luego recibirán a atlas el 2 de abril, una vez finalizada la fecha FIFA. El futbolista de 22 años tendrá doce días para entrenarse junto a sus compañeros de plantel para lograr encontrar su mejor forma física y futbolística.