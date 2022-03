“En la casa de cadetes no dan desayuno, tampoco hay implementos”: juveniles de Cobreloa denuncian abandono dirigencial

Pese al buen arranque en la actual temporada de Primera B, los problemas no desaparecen de Cobreloa. Un grupo de juveniles, de las series sub 20 y sub 17, denuncia que hay abandono por parte de los directivos hacia sus categorías.

Bayron Velásquez, jugador de la división sub 20, aseguró en un punto de prensa que: “En la casa de cadetes no dan desayuno, tampoco hay implementos y los dirigentes no nos responden”.

El cadete sostiene que la situación a empeorado con el correr de las semanas. Según relata, en los últimos meses habían escasos implementos, sin embargo, actualmente los artefactos para realizar una practica de fútbol son nulos.

“De arriba dicen que el club no puede tener eso y nosotros tenemos que sustentarnos”, agrega. El juvenil define el momento como “una situación compleja”.

En el club de Calama hubo una renovación directiva a fines del 2021. Desde esa fecha el presidente es Fernando Ramírez, quien sucedió a Luis Vera. La mala campaña de los naranjas en la temporada pasada, que los tuvo peleando el descenso a Segunda División, provocó que en un año pasaran tres presidentes.

Walter Aguilera, quien se mantenía desde 2017, renunció en marzo pasado. Tras su salida, Duncan Araya quedó como cabecilla interino, sin embargo, dejó el cargo en octubre acusando motivos personales. Luego, asumió el mencionado Vera.

Estas constantes rotaciones generaron un remezón en el elenco loíno, de tal forma que para el 2022, con el afán de dejar atrás el trago amargo, lograron armar un plantel experimentado y han tenido un arranque positivo en el campeonato. De todas formas, los cambios se han visto solo en el primer equipo.

Hace algunas semanas, el arquero Matías Cano ya había hecho eco de la situación que viven los juveniles. “Uno sabe cómo está el club, no es tonto. Hace mucho tiempo que estoy en el fútbol y me doy cuenta de las falencias desde el primer día, tanto directivas como de gestión”, aseguró al programa radial En La Línea Deportes.

El ex golero de Coquimbo Unido afirmaba que esta situación se hereda de la gerencia anterior: “La dirigencia se encontró con un club prendido de fuego en varios aspectos. Las casas de los jugadores estaban en una situación que no se puede presentar”.

Claro que también tuvo palabras para los nuevos mandamases, debido a que los problemas que se tengan de aquí en más no los pueden asumir quienes se fueron. “Para manejar una institución tan grande y con objetivos tan ambiciosos, hace falta un buen respaldo bien atrás. Muchas veces con ese respaldo de hincha no alcanza”, dijo Cano en su momento.

Este viernes, Bayron Velásquez, vocero de los cadetes, detalló que: “No tenemos ropa deportiva, siempre dicen que viene en camino. Además, llevamos tres años trabajando con los mismos balones. No nos merecemos pasar por la situación en la que estamos”.

Pese a las dificultades relatadas, Cobreloa en sus divisiones inferiores ha logrado realizar campañas destacadas. Sin ir más lejos, durante el 2021 la categoría sub 21 llegó a la final del Fútbol Joven, donde cayeron por 2-0 ante la Universidad de Concepción. Varios de los futbolistas que formaron ese plantel fueron subidos al primer equipo para el presente año.