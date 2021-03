Las denuncias de Patricio Galaz botan al presidente de Cobreloa

Cobreloa se queda sin presidente. Walter Aguilera, quien fue acusado por el director deportivo del club, Patricio Galaz, de instarlo a privilegiar a los futbolistas promovidos por el agente Sergio Morales, presentó su renuncia a la institución. Junto a él se alejaron los directores Adrián León y Jorge Pereira. Galaz, histórico ex jugador del club naranja, también denunció agresiones verbales de parte del dirigente

Las dimisiones fueron aceptadas anoche, en una sesión de directorio del club calameño. “La determinación tomada por Walter Aguilera, Adrián León y Jorge Pereira fue aceptada por el directorio en pleno, por lo que su renuncia se hace efectiva desde este minuto. Cabe destacar que ahora comienza un proceso de traspaso legal de la administración del club”, consigna un comunicado publicado por la institución.

“No me voy a referir al tema. No es el momento para hablar. Hay que dejar las cosas como están y con esto damos por cerrado un ciclo muy lindo en Cobreloa. Me voy con la frente en alto. No nos hemos casado con ningún representante. Jamás lo hicimos y espero que los directorios que vengan tampoco lo hagan. La estadística es clara, los pagos por representación son mínimos en el período en que estuve en el club”, se limita a explicar Aguilera a eldeportivo respecto de los dardos de Galaz.

Los Zorros del Desierto añaden que los directores Duncan Araya, José Luis Vega, Luis Vera y Leonardo Troncoso asumirán la misión de iniciar la reestructuración directiva de la entidad nortina.