Un covid positivo y otro incendio en Colo Colo

Otra polémica para Colo Colo, en un año cargado de desencuentros y acusaciones. Ahora es sanitaria, pues uno de los dirigentes que acompañó al plantel en el viaje a Brasil de esta semana resultó positivo por coronavirus, desatando el nuevo incendio albo, que terminó con la suspensión del duelo de ayer frente a Antofagasta.

La tienda alba comenzó a arder desde el viernes, cuando se hicieron públicas las intenciones de suspender o aplazar el partido ante los pumas, por la falta de los resultados de exámenes PCR, tomados el viernes y que estarían a primera hora de ayer. La solicitud fue rechazada. “Hubo un no cumplimiento del protocolo. Colo Colo debería haber viajado el día anterior para poder hacerse las PCR correspondientes”, aseguró el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Pero ayer todo se descontroló. Durante la madrugada se entregaron los resultados de los exámenes, confirmando la sospecha de un contagio hasta ahí manejado con absoluta discreción. Fue ese caso el que le valió a Blanco y Negro y la ANFP para decidir suspender el partido, al no conseguir la resolución de excepción de cuarentena, establecida por Salud y Deportes. “Hoy sábado 26 de septiembre, a las 9:00 am, el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaria de la cartera, Paula Daza, se comunicó con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, para determinar la suspensión del partido entre Colo Colo y Deportes Antofagasta”, publicó la ANFP. “La suspensión se debe a la detección de un caso positivo de COVID-19, sin haber podido determinar aún sus contactos estrechos, luego de la realización de exámenes PCR a toda la delegación que viajó a Brasil”, justificaron.

Ante el escándalo, los albos salieron a dar explicaciones, asegurando que habían respetado todos los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, y que además que volverán a someter a exámenes a todo el plantel. “Lamentamos que esta situación ajena a nuestra voluntad significará la suspensión del partido”, se excusaron.

Pero de inmediato, la Seremi de Salud Metropolitana salió a aclarar que no tuvo que ver en nada con la decisión, apuntando como responsables de ello al Cacique. “La Seremi de Salud RM informa que la Autoridad Sanitaria no ha cancelado el partido que se jugaría esta mañana entre Colo Colo y Deportes Antofagasta, el que no se desarrolló por determinación de los directivos del equipo”, señaló. Ante esta declaración, los pumas reafirmaron su posición para exigir que la ANFP los declare ganadores del duelo.

Preguntas sin respuestas

Si bien Colo Colo ni el afectado aceptaron revelar el nombre del contagiado, sí se confirmó que no se trata de un jugador sino que de un dirigente que viajó con el equipo. De hecho, según informaciones que obtuvo La Tercera, el afectado se enteró en Brasil de su contacto estrecho con un positivo por Covid-19 en Chile. Aún así, viajó con la delegación de vuelta a Santiago, en el mismo avión, y recién acá se realizó el test correspondientes.

Entre autoridades y funcionarios del club circuló la versión de que Aníbal Mosa, presidente de ByN, era el caso con coronavirus, pero esto no fue confirmado ni por el empresario ni por la concesionaria: “Por ley no podemos informar el nombre del covid positivo”, fue la respuesta oficial desde Macul.

Desde el retorno, Santiago Morning y el propio Antofagasta han presentado contagios por coronavirus antes de un partido, pero la diferencia con el positivo albo es la antelación en la detección. Ahora, el duelo deberá definirse en secretaría, y con Colo Colo sumido en la incertidumbre por su viaje a Uruguay, donde enfrentará el martes a Peñarol por Copa Libertadores.

El incendio continuará.