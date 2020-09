Los vacíos del reglamento de la ANFP en el caso Covid-19 de Colo Colo

¿Por qué la ANFP no obligó a Colo Colo a jugar con juveniles frente a Antofagasta? La pregunta resulta más que válida si se tienen en cuenta las declaraciones que Fernando Radice, integrante de la comisión médica de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, hizo a El Mercurio con respecto a posibles positivos por Covid-19: “La responsabilidad de cumplir los protocolos la tienen los clubes. Deberán usar juveniles si no poseen los jugadores suficientes. No se contemplan suspensiones”.

Pero hoy sí se suspendió el partido que tendría lugar en el estadio Monumental. El primero desde el retorno al fútbol, iniciado el 29 de agosto.

Paradójicamente, en el Protocolo Oficial de la ANFP tampoco existen pasos a seguir ante la presencia de un positivo en el estadio, ni tampoco existe un procedimiento para la suspensión de un partido. Lo siguiente se debe al punto 1.A de las “Recomendaciones Específicas” que señala el Protocolo Del Retorno dentro de los Estadios, donde se obliga a los equipos a informar los resultados de los test PCR hasta un máximo de 24 horas antes del cotejo. Algo que Colo Colo incumplió totalmente.

“Cada integrante de las instituciones implicadas en el evento que ingresen y permanezcan en la zona 1 deberá proporcionar a la Comisión Médica de la ANFP un listado de las personas que asistirán al partido, con su encuesta COVID-19 completa y un test PCR o un test de antígenos según disponibilidad, cuyos resultados deben estar antes del evento tomados con un plazo no mayor a 72 horas. Esta información debe ser proporcionada entre 48 y hasta 24 horas previo al partido”, indica de manera expresa el reglamento.

El proceso se vició desde el momento en que a Colo Colo se le permitió realizar los PCR durante la mañana del viernes. Para las 11.00 horas de ayer los resultados ya deberían haber sido mandados a la Comisión Médica de la ANFP, pero en el cuadro albo recién estaban tomándose las muestras.

Durante la madrugada de este sábado, específicamente a las 07.00 AM, se tuvo conocimiento de un caso positivo en la delegación colocolina que regresó a Chile desde Brasil. Dada la cercanía en horas con el partido frente a Antofagasta, a la autoridad sanitaria se le hizo imposible poder corroborar si el dirigente tuvo contacto estrecho con los jugadores que ingresarían a la cancha. Ya no era seguro disputar el partido.

De acuerdo a un comunicado de la ANFP, a las 09.00 la subsecretaria del Ministerio de Salud, Paula Daza, se comunicó con ellos para determinar la suspensión del compromiso. Sin embargo, otro comunicado, ahora de parte del Seremi de Salud, asegura que la suspensión se debió a una decisión de los directivos del club. “Es importante aclarar, que la Seremi de Salud RM no suspendió el encuentro futbolístico”.

¿Por qué la ANFP no determinó que Colo Colo jugara el partido con juveniles? ¿Por qué, de acuerdo a la información de la Seremi, permitió la suspensión del partido? Que los nuevos citados tampoco tuviesen sus exámenes PCR podría explicar esta decisión.

La demora de Colo Colo al tomar sus exámenes comprometió todo el proceso, haciendo inviable la disputa del partido a las 11.00. Una correcta planificación habría permitido una trazabilidad adecuada, tal como se hizo en los casos que involucraron a Santiago Morning y Deportes Antofagasta. En ambos ejemplos, los clubes encontraron resultados positivos en algunos de sus jugadores durante las pruebas hechas varios días antes de sus respectivos compromisos, lo que les permitió mandarlos a cuarentena y asegurarse de que no hubiesen tenido contacto estrecho con otros jugadores.

Los partidos, obviamente, se jugaron.