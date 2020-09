Colo Colo responsabiliza a la ANFP: “Recibimos un correo donde indicaba que el partido se suspendía”

En Colo Colo también se desligaron de la responsabilidad de la suspensión del duelo ante Deportes Antofagasta. Durante la jornada de este sábado, los albos debían medirse con los nortinos en el Estadio Monumental. Pero el partido no se llevó a cabo luego de que se conociera de un caso de coronavirus en el Cacique.

Horas más tarde, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana emitió un comunicado en el que informó que los dirigentes del conjunto de Macul fueron quienes cancelaron el duelo. Sin embargo, Marcelo Espina, gerente deportivo de Blanco y Negro, manifestó que la ANFP les notificó la determinación, la cual, según él, habría sido tomada por la autoridad sanitaria.

“Nosotros recibimos hoy en la mañana un correo de la ANFP donde se indicaba que el partido se suspendía porque así lo indicaba la autoridad sanitaria. Nos regimos por lo que diga ANFP”, comenzó diciendo Espina. “La planificación de este partido la teníamos hace tres semanas, no la armamos los últimos días. Cuando CONMEBOL nos programa los partidos se hizo la planificación, en su momento”, complementó.

El exjugador de los albos profundizó en el tema y expresó que tanto los jugadores como el cuerpo técnico cumplieron los protocolos establecidos. “Para los partidos de local o cercanos a la RM no podemos concentrar. El equipo fue citado a las 9.15 de la mañana. Llegaron todos como correspondía y se hizo la charla técnica. A las 10.38 de la mañana nos llegó el correo de la ANFP. Nosotros y el cuerpo técnico hicimos todo normal. Después, toda la previa de un partido y lo que siempre sucede: entrar en calor y jugar”, dijo.

“La vuelta del partido de Brasil está relacionada pura y exclusivamente al descanso de los futbolistas. Esta programación se hizo hace más de tres semanas. No se hizo hace tres semanas atrás. Siento que las cosas están como mezcladas. Nosotros regresamos de Brasil y se hizo el PCR al día siguiente. En lo que nos pudimos perjudicar es en no haber entrenado el día viernes. Eso no tiene ninguna relación respecto al día del partido”, añadió, en esa misma línea.

Además, descartó un cambio de técnico a corto plazo: “No hemos estado conversando. Yo se lo manifesté varias veces desde que llegué. Cuando contratamos a Salas, esperamos que el entrenador anterior dejara su cargo. Y cuando sucedió lo mismo con Mario, me demoré una semana en volver a contactarme con otros entrenadores. Hasta lo que sucedió con la pandemia. Hoy frenamos la búsqueda. Hoy estamos pensando en el partido del martes".

Y se refirió a una posible renuncia: "Es normal que la gente tenga opiniones. Eso hay que entenderlo y saberlo. La gente se manifiesta mediante resultados y es sumamente entendible. Tengo que saber lo que la gente dice y eso es todo. Yo sigo trabajando con la misma profesionalidad de siempre y tratando de mejorar cosas. Pero consciente de que todo lo hago con seriedad y transparencia”.

Finalmente, al ser consultado por la lentitud en la entrega de información desde el club hacia el público, Espina señaló que “cometeríamos un error si apenas un jugador se lesiona estamos dando una explicación. Necesitamos que los médicos revisen y hagan estudios correspondientes. No hay ninguna intención de ocultar nada".

"Ustedes saben que las redes sociales hacen que las cosas salgan antes de lo normal. No podemos manejarlo eso. A medida que vamos teniendo la información correspondiente, las vamos haciendo”, cerró.