¿VAR en todos los partidos? La exigencia que deja el papelón en el duelo entre Colo Colo y La Calera y que complica a la ANFP

No había pasado un minuto del duelo entre Colo Colo y Unión La Calera y los hinchas albos se tomaban la cabeza. En rigor, habían transcurrido diez segundos. En una maniobra inentendible, el defensor uruguayo Alan Saldivia le convertía un autogol igual de difícil de comprender a Fernando de Paul, con un pase hacia atrás que pilló desprevenido al guardameta. Una escena digna de una comedia futbolera. El golero del Cacique, desesperadamente, sacó el balón desde el interior de su arco. Lo demuestran claramente las imágenes televisivas. Para el juez Víctor Abarzúa y, principalmente, para el asistente Claudio Urrutia, increíblemente, no hubo anotación cementera. Y, para completar el cuadro, en la jugada siguiente se produjo la apertura de la cuenta para el dueño de casa, a través de Jordhy Thompson.

El testimonio tecnológico, esta vez, solo servía de referencia. En la Copa Chile, no opera el VAR. Al menos en las rondas preliminares. El evidente yerro, atribuible, según explicaciones técnicas, a la mala ubicación del juez de línea y a una evidente desconcentración, quedó sin reparación posible. Si bien la goleada con que terminó el choque entre albos y cementeros desvía considerablemente la atención, lo cierto es que también cabe preguntarse cuánto habría cambiado el desarrollo del partido para un equipo que llegaba atribulado y presionado por la eliminación en la Copa Libertadores con un tempranero gol en contra. El despropósito de Abarzúa y Urrutia impidió la respuesta y, fundamentalmente, instaló una necesidad que complica a la ANFP: que el VAR funcione en todos los encuentros de la Copa Chile.

Roberto Tobar, el presidente de la Comisión de Árbitros no tuvo tapujos para reconocer el error de Abarzúa y su colaborador. “Lamentablemente, el día de ayer se comete un error bastante evidente por parte del equipo arbitral, al no sancionar un gol legítimo para Unión La Calera ante un autogol de un defensor de Colo Colo”, admitió. Después, explicó: “Este tipo de situación, muy poco frecuente a los 10 segundos de iniciado el partido hace que los árbitros no estuvieran activados al 100 por ciento y, a raíz de esto, no estuvieran en una ubicación adecuada para tomar la mejor decisión”, evaluó.

La máxima autoridad referil asumió la obligación de seguir reforzando conocimientos con sus dirigidos. “Situaciones que son inesperadas donde la concentración y la buena ubicación priman para tomar una muy buena decisión”, esgrimió.

Cuestión de costos

Pablo Milad estuvo en el Monumental y, por ende, fue testigo presencial del papelón. El presidente del fútbol chileno no habló y se retiró del recinto poco antes de que el partido finalizara. A esas alturas, ya estaba enterado con largueza de que el tópico era materia de debate, sobre todo a nivel de las redes sociales, y surgía la principal explicación para la carencia de un recurso que hoy resulta fundamental para garantizar el normal desarrollo de los duelos: el alto costo que implica ponerlo en funcionamiento y que debe ser asumido por la ANFP.

Implementar el VAR en cada partido cuesta 125 UF. Es decir, $ 4,5 millones por compromiso, aunque en Quilín hay quienes elevan la cifra de ese costo operacional. En efecto, hay que considerar varios elementos, pues instalar la tecnología implica la contratación de un servicio externo que involucra, también, el traslado de los respectivos equipos y el pago a los técnicos y operadores que participan en su funcionamiento. Y, por cierto, eleva el gasto que hay que realizar en el equipo arbitral, que suma más efectivos.

Aún así, en función de la mayor sensación de justicia deportiva que supone el funcionamiento del videoarbitraje, hay clubes que le han manifestado a la ANFP la intención de asumir el costo adicional que implica la implementación en su conjunto, con el objeto de reducir considerablemente el margen de error referil.

La propuesta se ha rechazado en función de que el solo hecho de que un club determinado asuma el financiamiento ya desvirtuaría el propósito inicial del dispositivo y, en sentido contrario, podría añadirle un nuevo margen de duda al cometido de los jueces.

Las dificultades

Sin embargo, hay otro elemento que cobra una importancia crucial: utilizarlo en todos los partidos de la Copa Chile resultaría impracticable porque varios juegos de la competencia, que pretende cubrir todos los sectores del país y que incluso les brinda la posibilidad a equipos aficionados de enfrentarse con los profesionales, se disputan en recintos que no cuentan con la certificación que se requiere para autorizar el funcionamiento del VAR.

Por lo pronto, el tema está zanjado en las bases del certamen alternativo: tal como ha acontecido en las ediciones anteriores, el VAR solo entrará en funcionamiento en las semifinales. Hay, incluso, una especificación concluyente en relación a las decisiones que se adopten con la intervención del sistema: “No se invalidará el partido ni podrá entablarse reclamo alguno por perjuicios”.

Paradójicamente, el VAR se utilizó por primera vez en Chile en un partido de este torneo. Fue el 18 de enero de 2018, en el encuentro entre Colo Colo y Universidad Católica, que se jugó en el estadio Germán Becker, de Temuco. Ese duelo fue dirigido por Roberto Tobar, el actual presidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, quien recurrió en dos ocasiones cruciales al monitor para despejar dudas: en los 71′, para sancionar una mano de Juan Manuel Insaurralde en el área, lo que le permitió a Luciano Aued anotar desde los 12 pasos; y en el tiempo adicional, para sancionar una infracción similar en el área cruzada, que Leonardo Valencia transformó en gol para los albos.

La tibia crítica de Roberto Tobar

