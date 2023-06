Milad le raya la cancha a Berizzo por Claudio Bravo: “Si está a buen nivel, el DT tiene que evaluar su vuelta a la Selección”

Desde que Claudio Bravo se restó de la convocatoria de la Selección para los amistosos frente a Cuba, República Dominicana y Bolivia, la permanencia del guardameta en el combinado nacional vuelven a estar contados. Eduardo Berizzo, el técnico de la Roja, ya tenía en mente no considerarle en su proceso, en función de la elevada edad en que llegaría al próximo Mundial. Sin embargo, el buen rendimiento que mostró en el arco del Betis le forzaron a reconsiderar esa postura. Ahora, con su decisión de privilegiar sus vacaciones justo antes de los últimos encuentros preparatorios antes de las Eliminatorias, el vilucano le vuelve a darle un argumento al técnico para excluirle.

Berizzo ha sido claro. Sin empachos, ha dicho que la prioridad la tendrán los porteros que acudieron al llamado. En esa línea, Brayan Cortés y Gabriel Arias toman ventaja, a menos que el ex defensor de Newell’s Old Boys y River Plate. Con menos opciones aparece, inicialmente, Cristóbal Campos. Sin embargo, no todos están de acuerdo con cerrarle la puerta a Bravo.

Llamado a la cordura

Pablo Milad parece ser uno de los que quiere evitar escenarios precipitados. Su discurso, de hecho, se separa del que ha expuesto el entrenador. El presidente de la ANFP no le cierra las puertas a Bravo, con quien no ha hablado. “Ellos (en alusión al cuerpo técnico de la Selección) hacen las citaciones, yo solamente las firmo. Creo que no hay problema. Si Claudio está jugando y está en buen nivel, el cuerpo técnico lo tiene que evaluar para ser llamado nuevamente”, establece el máximo dirigente el fútbol chileno en su paso por Iquique, donde participó en la definición de la Copa Libertadores de Fútbol Playa. Su postura le quita el piso a una posición demasiado radical de parte de Berizzo y su staff.

Eduardo Berizzo, entrenador de la Selección. (Foto: Agenciauno)

También entró en el análisis futbolístico. “Siempre he dicho que un partido no es igual a otro. Se planificó de la forma de tener más entrenamientos, de poder cumplir la idea de juego de Eduardo, independientemente del resultado fueron las ocasiones de gol que perdimos. Si hubiéramos concretado ante Bolivia tres ocasiones de gol nadie hubiera dicho nada. Lamentablemente, el fútbol se gana con goles, no con situaciones de gol”, manifestó inicialmente. Luego, ratificó su confianza en la tarea de Berizzo y sus colaboradores. “Tenemos que corregir mucho, pero tenemos tiempo, un buen cuerpo técnico y alternativas de juego. El segundo tiempo fue bastante mejor que el primero y Bolivia va a ser un rival duro para todos los equipos”, enfatizó.

Espera por la reprogramación

Milad también abordó la última emergencia: la recalendarización de los partidos correspondientes a la Copa Chile, que no se jugaron debido a los temporales de los últimos días. “Una vez que termine el frente daremos a conocer los partidos correspondientes. Va a depender del estado del tiempo. Hasta ahora dicen que va a parar la lluvia y recomenzaría el fin de semana, pero vamos a ver cómo están de anegadas las canchas. Haremos una evaluación global a partir del martes”, expresó.

La máxima autoridad del fútbol nacional también destacó el rol social que están cumpliendo los clubes y la organización que dirige. En ese sentido, tanto la sede de la ANFP como las de los diversos clubes en distintas regiones del país se han transformado en centros de acopio para la ayuda que se repartirá en los sectores más afectados por los desastres naturales.