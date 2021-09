Lo que tienes que saber este miércoles en La Tercera: fiscalía ordena a la PDI ubicar a Rojas Vade y las inquietudes ante la huelga en Transbank

Fiscalía ordena a la PDI ubicar y tomar declaración como imputado a Rojas Vade

El jefe de la Fiscalía Centro Norte, Patricio Cooper, instruyó ayer a la Policía de Investigaciones efectuar las primeras diligencias en la causa abierta contra el convencional Rodrigo Rojas Vade, por haber falseado su declaración patrimonial donde señaló mantener una deuda por $ 27 millones contraída para tratarse un cáncer que nunca padeció.

La primera misión asignada a un equipo de la Brigada de Investigaciones Criminales (Bicrim) es dar con su paradero, notificarlo de la causa en su contra y citarlo para tomar su declaración en calidad de imputado.

Rojas Vade tendrá derecho a ser asesorado por un abogado y también, dada su condición de imputado en una causa penal, a guardar silencio ante los hechos que se investigan.

La fiscalía también ofició al Ministerio de Salud para que remita todos los registros y antecedentes relacionados con Rojas Vade como usuario del sistema público de salud, y a la Contraloría para recabar los documentos que ahí puedan existir respecto de la postulación y funciones que el convencional desempeña en el órgano constituyente.

Quienes también han sido requeridos para prestar declaración, pero en calidad de testigos, son la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, y el vicepresidente Jaime Bassa.

Te invitamos a revisar un artículo de los periodistas Leslie Ayala y Felipe Cáceres sobre las primeros pasos de la fiscalía y la posibilidad de que al eventual delito de perjurio se sume una posible acusación por estafa, considerando las colectas y campañas solidarias que se hicieron para recaudar fondos y financiar los supuestos tratamientos oncológicos de Rojas. Lee más de esta historia.

Los diputados Eduardo y Jorge Durán se sumaron a la postura a favor del nuevo 10% que la semana pasada adelantó Paulina Núñez.

Cuarto retiro: aumentan los descuelgues de diputados RN que anticipan su apoyo a un nuevo rescate

Los diputados de RN Eduardo y Jorge Durán anunciaron ayer que votarán a favor de un nuevo rescate de fondos previsionales, plegándose a la postura que su compañera de bancada, Paulina Núñez, había anticipado la semana pasada.

Con esto ya son al menos tres los parlamentarios de RN que han adelantado su respaldo a un cuarto 10%, contraviniendo los llamados al orden del gobierno y del abanderado presidencial del sector, Sebastián Sichel, quien ha advertido que no apoyará las campañas a la reelección de aquellos parlamentarios que se descuelguen de la posición oficialista.

“Me rebelo frente a las amenazas, votaré a favor del cuarto retiro y asumiré todos los costos que esto implique”, dijo Jorge Durán, mientras que Eduardo Durán lamentó que en lugar de que se ejerzan “liderazgos presidenciales proactivos y convocantes” se opte por anunciar “castigos”. Lee más de esta historia.

A foco...

> ¿Afectará la huelga en Transbank a los usuarios?

Esta madrugada los trabajadores de Transbank tenían programado iniciar su paralización de actividades, luego de que no alcanzaran un acuerdo económico con la compañía y de que la Dirección del Trabajo señalara que sí tenían derecho a huelga en esta negociación colectiva pese a que el gobierno definió a la empresa como esencial.

Llamado a la tranquilidad: si bien la mayoría de las máquinas de pago con tarjetas de crédito y débito existentes en el comercio pertenecen a Transbank, la empresa aseguró ayer que han adoptado todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio.

La industria bancaria también destacó que los cajeros automáticos no son operados por Transbank, sino que por la firma Redbanc, por lo que su funcionamiento no está en riesgo.

Precauciones: a pesar de los llamados a la calma, desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras recomendaron priorizar los pagos digitales, como las transferencias electrónicas, además de programar gastos y efectuar giros con antelación, sobre todo pensando en la próximidad de las Fiestas Patrias. Lee más de esta historia.

Atención con...

> Mal evaluado. En el oficialismo no gustó el emplazamiento que su abanderado Sebastián Sichel lanzó en contra de Gabriel Boric por su nivel de estudios. Varios en el sector creen que hay que evitar ese tipo de críticas personales. Sigue leyendo

> Ella sí tuvo cáncer. Eleonora Espinoza (RN) compitió por un escaño en la Convención Constitucional en el mismo distrito de Rojas Vade, y si bien padeció de cáncer de mama, nunca buscó sacar réditos electorales de la enfermedad. Sigue leyendo

> “Solo Dios me saca”. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desafió con duras declaraciones a la justicia –que lo investiga a él y a sus aliados– en medio de las marchas convocadas ayer para que sus adherentes lo respaldaran. Sigue leyendo

Editorial

Un grave daño a la fe pública

Los sentimientos de frustración y repudio que provocaron las revelaciones de que el convencional Rodrigo Rojas mintió al país sobre su condición de salud ilustran el grave daño que se produce en la confianza hacia las instituciones y el desánimo en la participación ciudadana.

Opinión

» Una mínima responsabilidad

”La confianza crece con la lentitud de una palmera y se pierde con la velocidad con que cae un coco”, dice el proverbio árabe y bien vale para graficar el efecto demoledor que tienen hechos como los acontecidos en los últimos días.

Por Juan Carvajal

» 20 años

Estados Unidos dejó Kabul porque ya no tenía sentido seguir ahí. Era un desangre eterno. No podían resolver el conflicto porque los propios locales no tuvieron la voluntad. En esto, la decisión de retiro del Presidente Biden es lógica y no cabe mucho más. Sin embargo, la ejecución y desarrollo de los eventos es muy desafortunado.

Por Soledad Alvear

Crónica Estéreo

Ley corta, discusión eterna: las pensiones y la amenaza de otro retiro anticipado. El gobierno parece resignado a que su Reforma Previsional nunca vea la luz, y está por verse si la ley corta de pensiones anunciada el lunes concitará suficiente apoyo para su aprobación. Otro misterio es si logrará disuadir a suficientes parlamentarios para evitar un cuarto retiro de fondos.

De nuestro portal

Paula: Compota de tomates y merkén. Esta preparación se puede guardar en un frasco y servir con pan o como acompañamiento para carnes.

Qué pasa: Un llamado de alerta. “Los efectos del cambio climático ya no se pueden revertir en nuestras vidas”, dice la vicepresidenta del IPCC, Ko Barrett, en entrevista con LT.

Práctico: ¿Cuánto tiempo deben los niños jugar videojuegos? A propósito de las restricciones aplicadas en China y considerando que no hay una fórmula específica, expertos dicen que los juegos pueden tener sus beneficios.

Culto: El atentado a Pinochet en libros y en la pantalla. 35 años se conmemoran de la llamada “Operación Siglo XX” y en Culto revisamos libros y filmes que permiten sumergirnos en el episodio.

En portada

