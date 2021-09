Ko Barrett, vicepresidenta del IPCC: “Los efectos del cambio climático ya no se pueden revertir en nuestras vidas”

Ko Barrett ha representado durante más de 15 años, a EE.UU. en las delegaciones encargadas de negociar acuerdos sobre el calentamiento global. De hecho, en la última década ha sido la negociadora principal para Estados Unidos ante las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

Hoy ostena la vicepresidencia del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el organismo científico de las Naciones Unidas para evaluar la evidencia relacionada con el cambio climático.

Es una de las primeras mujeres en el cargo, además de ser la subadministradora Asistente de Investigación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa), donde supervisa las operaciones diarias del organismo.

Con ese cartel, Barrett es una de las invitadas estelares de la “2da Conferencia Evidencia Científica y Políticas Públicas: Cambio Climático en América Latina y el Caribe”, donde participa el Ministerio de Ciencia, Fundación Meri y el IPCC, que cuenta con el auspicio de la Unión Europea. El evento se desarrollará desde hoy y hasta el viernes.

El objetivo del encuentro es discutir sobre los desafíos para vincular la evidencia sobre el cambio climático con medidas de adaptación y mitigación en la región, revisar las conclusiones del último informe del IPCC y promover el uso de evidencia para la generación de políticas públicas en tres ejes principales: actualización de la evidencia científica; sistemas de observación y monitoreo; y mecanismos de asesoría científica.

La ejecutiva del IPCC y la Noaa, formada en la Universidad de Alabama y Carolina del Norte, habló con Qué Pasa antes de su presentación de este martes.

- ¿Cómo evalúa la situación actual por la que atraviesa el planeta a nivel climático y ambiental?

Como científica que he trabajado en temas climáticos durante más de 20 años, es más claro que nunca cómo los humanos somos causantes del cambio climático. Ahora podemos decir que la influencia humana es el principal impulsor de los múltiples cambios que estamos viendo en el clima e incluso tener evidencia de que la influencia humana está haciendo que el clima extremo provoque eventos, incluidas olas de calor, fuertes lluvias y sequías, más frecuentes y graves. Esta es una situación terrible y me entristece, sobre todo por lo que estamos perdiendo.

Lugares donde no hemos visto huella humana, adonde ningún ser humano ha ido jamás, están viendo los efectos de nuestro huella de carbono. Para tener alguna posibilidad de mantener la temperatura a niveles razonables (los gobiernos de todo el mundo lo han fijado como objetivo), necesitamos ampliar la acción ahora mismo en todos los sectores de la sociedad.

Ko Barrett, a la derecha de Thelma Krug en la 50° sesión de Naciones Unidas sobre la evidencia científica sobre el cambio climático, desarrollada en Ginebra en 2019. Foto: AFP

- ¿Qué riesgos corremos a nivel planetario? ¿Qué efectos son irreversibles y qué hacer?

La cuestión del riesgo es interesante. Tenemos grandes riesgos que ocurren principalmente en las partes heladas de nuestro planeta y en el océano. Éstos, como el aumento del nivel del mar, los glaciares y la capa de hielo que se derrite, se han puesto en movimiento y continuarán durante décadas y siglos debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y al aumento de la temperatura. Estos efectos no se pueden revertir en nuestras vidas, pero si actuamos hoy, podemos marcar la diferencia para nuestros hijos y nietos.

Otro riesgo son los eventos climáticos extremos, de duración intensa y devastadora, los que están sucediendo por todas partes en el planeta, pero son diferentes para cada región. Algunos lugares se están volviendo más secos y con más sequías e incendios, mientras que otros son más húmedos y están experimentando fuertes lluvias. Ambos riesgos deberían impulsar nuestra acción urgente para hacer todo lo posible para construir resiliencia y reducir las emisiones.

- ¿Qué tan vulnerable es América Latina y Chile? A nivel internacional, ¿cómo es evaluado nuestro país? ¿Se considera una nación de riesgo?

Desafortunadamente, cada región y país es vulnerable por sí solo. Nuestro reciente informe encontró que existen situaciones crecientes en los extremos, y se vuelven más severas en toda la región de América Latina. Los peligros costeros son, por supuesto, una preocupación para Chile, al igual que el calentamiento, temperatura y acidificación en los ecosistemas oceánicos.

- ¿Cuáles son las consecuencias más devastadoras del cambio climático? ¿Cómo tratar con ellas?

Depende de la perspectiva de cada uno, y de lo que estás experimentando en el lugar donde vives. ¿Vives en una ciudad? Entonces tal vez sientes que el calor extremo es el efecto más devastador. Si vives en un área donde ocurren ciclones tropicales más intensos de manera frecuente, entonces marejadas ciclónicas y fuertes precipitaciones tienen un impacto más devastador. Pero en todos los casos, la solución es inmediata, reducciones rápidas y a gran escala de las emisiones de gases de efecto invernadero.

- En términos climáticos, ¿qué sabe de Chile?

Bueno, todavía no he tenido la oportunidad de visitar Chile en persona. He querido ir desde que tenía 9 años. Pero sucederá, estoy segura de ello. Lo que yo sé es que el país tiene un clima muy diverso, muy parecido al de mi país (Estados Unidos), con desiertos, regiones frías, distintas estaciones, costas y montañas. La proximidad de Chile con el océano austral y el clima mediterráneo, lo convierte en un importante punto de partida para la investigación oceánica.

- ¿Cómo ha sido su experiencia en el IPCC y el Noaa?

He sido increíblemente afortunada de trabajar con los mejores científicos del mundo en lo relacionado al clima, tanto en el IPCC como en la Noaa. Estas personas se han dedicado a llevar conocimiento a la sociedad, sobre todo en lo que posiblemente sea el problema global más urgente que tenemos ahora. Me siento honrada de tener la oportunidad trabajar entre ellos y hacer mi pequeña parte. Algunos de esos científicos son de Chile, por cierto. Son afortunados de tener un talento tan rico en su país.