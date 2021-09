Eleonora Espinoza, la candidata que compitió contra Rojas Vade y sí padeció cáncer: “Nos sentimos totalmente estafados”

”Hay un cáncer que la quimioterapia puede aminorar y también curar. Pero hay otro cáncer que es aún peor y maligno: se llama mentira. Competí por el distrito 13, sobreviví al cáncer. Por respeto a quienes lo padecen, jamás lo usé para un fin electoral”.

De esta manera, Eleonora Espinoza (44), excandidata a convencional de RN, se refirió al falso diagnóstico que Rodrigo Rojas Vade usó como tema de campaña en las elecciones del 15 y 16 de mayo.

En esta entrevista, la militante RN habla de su propia lucha de 10 años contra esa misma enfermedad. Reitera que nunca apeló a ese tema con fines electorales y lamenta la confianza rota con el electorado de su distrito.

¿Cómo le afectó saber que su contrincante nunca tuvo el cáncer que afirmaba padecer durante su campaña?

Me toca de dos maneras, la primera en términos electorales. La lista de él nos dobló, fue una lista robusta. La gente en esta elección no quería votar por partidos políticos y yo nunca oculté que iba por Renovación Nacional. Por otro lado, yo también viví una experiencia muy parecida. Tenía un cáncer de mama y nunca lo había dicho antes, nunca hice campaña relacionada a eso y, de hecho, solo mis más cercanos lo sabían. Creo que utilizar un tema tan frágil para tanta gente, tantas familias, para un fin electoral es lo peor que un ser humano puede hacer… Lo que más me afecta es saber que yo también pasé por esa situación. Con el sufrimiento y el dolor de las personas no se juega.

Usted que sabe lo que es enfrentar esa enfermedad, ¿tuvo alguna sospecha de Rojas Vade durante la campaña?

No, al contrario. A mí lo que me generaba un poquito de duda, pero fue después, fue cómo andaba con el catéter expuesto. Yo también tuve que usarlo, porque por ahí pasa la quimioterapia, y andar con eso expuesto es súper riesgoso, porque puede entrar una infección y no es algo liviano andar con el catéter en la calle. Pero si me preguntas si me causó sospecha en campaña propiamente, no, porque yo nunca me lo topé en la calle. Nunca lo vi, para mí era un misterio la gente de la Lista del Pueblo, porque no había letreros, no estaban en la feria, lo que sí hacían eran reuniones, cabildos o estar en plazas con gente.

Rojas hizo recolecciones de fondos por la enfermedad que declaraba, ¿cree que usted tuvo una desventaja electoral por eso?

Cuando te das cuenta de que hubo rifas, hubo completadas, hubo gente que dijo “yo te voy a ayudar” con distintas cosas…, yo creo que esos aportes seguramente los usó para la campaña o los usó para fines propios. Él tuvo prensa, él tuvo mucha gente. En el territorio, personalmente, jamás me topé con él en alguna feria, nunca me topé con él en los paraderos de micro… Fue utilizar toda una estrategia para poder lograr un fin y usar eso de verdad que no se hace. Yo estoy muy dolida. Estoy dolida por la gran mentira, la gran estafa que él usó para lograr conseguir el lugar donde está, lugar que no le corresponde y no merece.

La Convención Constitucional aún no define un mecanismo de reemplazo, ¿cree que se podría abrir alguna opción para usted?

Efectivamente, no hay un mecanismo hoy de remplazo. Creo que es algo que van a tener que resolver en la propia Convención, pero a mí me da la impresión de que es el electorado el que lo va a tener que definir finalmente. A mí me gustaría que le preguntaran al distrito cómo ellos lo ven. Él traicionó la confianza de 19.000 personas dentro del distrito y es un distrito de personas que lo pasan mal, que sufren, que tienen que esperar por una consulta médica, que tienen que esperar por un tratamiento, que tienen que desplazarse en el sector sur para poder ir a los hospitales.

¿Entonces usted haría otra votación en el distrito?

No creo que sea factible repetir una votación, porque eso igualmente implica un costo... Si me atreví a hablar no es porque esté a la cola esperando un cupo para yo poder entrar, porque de frentón, por temas de paridad, le correspondería a un hombre, y creo que si la gente votó por esa lista , creo que el siguiente a él de esa misma lista debiese remplazarlo. El mecanismo lo tiene que establecer la Convención, pero si tú me preguntas a mí, el distrito debería hablar. No hay ningún alcalde del distrito 13 que se haya referido al tema, me hubiera encantado escuchar al alcalde de El Bosque (Manuel Zúñiga, PS) decir categóricamente “esto no puede ser”, pero no se han pronunciado respecto del tema ¿Dónde está la gente que lo apoyó? ¿Dónde está la gente que votó por él? Ellos se tienen que pronunciar, y si no se puede por un tema de logística y un tema de costos, entonces que prime la cordura en la Convención y sean capaces de extrapolar el tema político y pensar qué es lo mejor para nuestro país, especialmente para la gente del distrito 13, como yo, que nos sentimos totalmente estafados.

¿Cómo ve la decisión que tuvo la mesa directiva de denunciar a Rodrigo Rojas ante la fiscalía?

A mí me parece excelente, al principio cuando yo escuché a la presidenta de la Convención tratar el tema con tanta tibieza yo dije “qué pena”, porque aquí deberían ser capaces de demostrar que esto no es un juego y ser más categóricos. Me imagino que él debe estar pasando un momento muy difícil y qué pena, qué pena por su familia, ni siquiera podría estar en sus zapatos. Pero este es un tema político y hay que ser tajantes. La corrupción, la mentira, el engaño, todo eso no podemos aceptarlo. Yo creo que también hay que ir a tribunales a que se pronuncien, porque esto fue con dolo, fue un montaje, fue pensado.

¿Debe renunciar?

Él no está en condiciones de asumir un cargo tan importante como ser constituyente, porque no está bien de su cabeza. Necesita sanarse, sanar su corazón, sanar su vida para poder representar a tanta gente que hoy tiene la esperanza puesta en la Constitución.

Usted fue por RN en el distrito, ¿qué espera de Chile Vamos frente a este tema?

Honestamente, nadie de RN, de la directiva de mi partido, me ha llamado hasta ahora y la campaña fue muy solitaria. Una se pone la bandera del partido y, como comenté, jamás negué que yo fuera por RN, porque al final una defiende los principios, pero finalmente es una carrera que da sola. Terminó la campaña y nunca nadie me llamó hasta ahora, pasó el fin de semana y mi partido no me ha llamado para preguntarme “¿Eleonora, cómo estás? ¿Estás muy afectada?”, porque a mí realmente me afectó. Llevo 10 años luchando con un cáncer, afecta a tu entorno, es muy doloroso jugar con la vida de las personas.

¿Actualmente tienes relación con RN?

Yo no me he ido de RN, porque yo creo en los matrimonios. Soy RN porque siento que es el lugar donde debo estar, es un partido en el que Mario Desbordes me invitó a participar. Cuando yo fui a la constituyente fue el diputado Durán el que me convenció para que fuera candidata y mis relaciones con el partido son más del territorio. Sigo siendo de RN, pero no sé qué significa ser de RN, porque nadie me ha llamado, no tengo sentido de pertenencia.