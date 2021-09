Siguen los descuelgues en RN: Diputados Jorge y Eduardo Durán se suman a Paulina Núñez y anuncian su apoyo al cuarto retiro del 10%

La semana pasada se encendieron las alertas al interior del comando de Sebastián Sichel. ¿El motivo? La discusión y tramitación en el Congreso en torno a un cuarto retiro de fondos previsionales y el voto favorable por parte de parlamentarios oficialistas.

Un hecho contrario al llamado que hizo el candidato de Chile Podemos + a rechazar el proyecto. “Voy a estar mirando quienes apoyan esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”, dijo Sichel a finales de julio.

La primera en anunciar que visará la iniciativa, fue la diputada RN Paulina Núñez, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: “Así como lo he dicho en las semanas anteriores a la discusión, voy a votar a favor del cuarto retiro de los fondos de pensiones en la sala la próxima semana, que es donde me corresponde”, dijo explicando el voto en contra de Karin Luck, quien la reemplazó en comisión.

Ante esto, Katherine Martorell, vocera del comando de Sichel, calificó de populistas las declaraciones de Núñez, quien además es candidata al Senado. “Esta decisión populista va a dañar a los chilenos en el futuro y no beneficia a quienes tienen paupérrimas pensiones, más aún sin poner sobre la mesa la urgencia de una reforma de pensiones”.

Un intercambio que encuentra un nuevo nudo con las declaraciones de los parlamentarios RN, Eduardo y Jorge Durán, quienes también se manifestaron en favor del cuarto retiro. “Porque quiero aportar al debate y porque considero que por un asunto de transparencia, todos los diputados debemos visibilizar nuestra posición frente al cuarto retiro del 10 por ciento, les cuento que he decidido apoyar la iniciativa”, dijo a través de Instagram Eduardo Durán.

“Si bien el IFE es un buen mecanismo de ayuda, es insuficiente para las personas que tienen deudas universitarias, hipotecarias, bancarias o que necesitan mantener a flote sus emprendimientos. Si bien en apariencia las cifras económicas parecen estar en franca mejoría, en los territorios que yo represento hay mucha angustia por la falta de empleos formales y el alza en el costo de la vida. Muchos incluso que ya no tienen fondos previsionales, están a la espera de que familiares, empleadores o cercanos hagan el retiro para verse beneficiados por la bajada de esos recursos”, añadió Durán.

“Como ustedes saben, la decisión no fue fácil porque desde el Gobierno y el comando presidencial de nuestro candidato, Sebastián Sichel me pidieron votar en contra. Y lamento que estén anunciando medidas y castigos para quienes no nos pleguemos a su punto de vista. Los liderazgos presidenciales deben ser proactivos y convocantes y no amenazantes. La política es debate y conversación y no imposición”, agregó el diputado por el distrito 13.

En la misma línea, el diputado por el distrito 9 de la RM, Jorge Durán, dijo que “Hay miles de familias que no están teniendo ayuda del Estado” y aseguró que “lo que ha provocado más indignación en la ciudadanía y la comunidad son las amenazas, son el estilo matonesco de algunos actores políticos que han tratado de impedir este cuarto retiro a toda costa, que han tratado de amenazar a los parlamentarios de este país, siendo que somos un poder del Estado y se está vetando nuestro derecho”.

“Por eso, me revelo frente a estas amenazas y asumiré todos los costos que esto implique. Y quiero anunciar que votaré a favor del cuarto retiro, asumiendo todos los costos y amenazas de la cual hemos sido víctimas. De que existen estas amenazas, existen. Y esperemos que realmente no se siga con este estilo. Si buscamos efectivamente construir un mejor país debemos hacerlo a través del diálogo, a través de argumentos y lo que ha faltado últimamente ha sido eso. Ha primado la amenaza, la amedrentamiento más que los argumentos”, dijo Durán.

El pasado 19 de agosto el diputado Jorge Durán y su par Tomás Fuentes se reunieron con Sebastián Sichel en la sede de su comando para abordar el futuro de los proyectos de retiros de fondo. En esa cita acordaron impulsar una nueva iniciativa, en la cual se limitaba la posibilidad de sacar los recursos a solo 3 casos excepcionales.