“Esta decisión populista va a dañar a los chilenos”: el duro mensaje de la vocera de Sichel ante desorden de parlamentarios por cuarto retiro

“Siento que son momentos de seriedad y que tenemos que pensar con responsabilidad en el futuro de Chile. Nosotros apoyaremos a quienes avancen en ese sentido”.

Así parte el mensaje que Katherine Martorell, vocera de la campaña del abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, envió ayer a las 15.09 horas a un grupo de WhatsApp de Renovación Nacional.

La exsubsecretaria de Prevención del Delito -quien se sumó hace un par de semanas a la campaña de Sichel- apuntó a la diputada Paulina Núñez, quien durante la jornada anunció su decisión de apoyar el cuarto retiro previsional que está en trámite en la Cámara de Diputados, contraviniendo abiertamente el llamado que hizo el exministro de Desarrollo Social a rechazar un nuevo retiro de fondos previsionales.

Martorell no escatimó el calificativos frente a la decisión de la diputada por Antofagasta que hoy compite por un escaño al Senado. En el mismo mensaje que envió a los RN, adjuntó las declaraciones de prensa de Núñez y manifestó: “Esta decisión populista va a dañar a los chilenos en el futuro y no beneficia a quienes tienen paupérrimas pensiones, más aún sin poner sobre la mesa la urgencia de una reforma de pensiones”.

“De verdad es una desilusión que te saques la foto y después hayas decidido dejar de ser parte de este proyecto político y de gobierno”, añadió Martorell.

Con evidente molestia, Martorell reafirmó también que no habrá apoyo del abanderado a los candidatos que opten por aprobar la iniciativa. Una postura que ya ha transmitido el propio Sichel.

De hecho, ayer en el comando aseguraron que respaldarán públicamente la candidatura del compañero de lista de Núñez. En el entorno del abanderado recalcaban la molestia que generó que la parlamentaria hiciera pública su postura justo dos días después de acudir al comando a sacarse las fotos de campaña con Sichel.

En el grupo de WhatsApp varios dirigentes comentaron las palabras de Martorell, entre ellos, el concejal de Lo Barnechea, Cristián Daly, quien participa en el equipo territorial del comando. “Una pena (...), ayudando a desfondar las pensiones de los chilenos por unos votitos más. En qué momento perdimos tanto nuestras convicciones?”, dijo.

Núñez guardó silencio y no respondió a la exsubsecretaria. La Tercera intentó contactar a la diputada, sin embargo, no hubo respuesta.

En el entorno de Martorell comentan que llamó al menos tres veces a Núñez para saber su postura sobre el cuarto retiro y que, al no tener respuesta, decidió enviar el mensaje.

En el equipo de Sichel reconocen que existe molestia del candidato por la postura que han ido adoptando los parlamentarios oficialistas porque aseguran que están cayendo en “medidas populistas”.

Asimismo, algunos en privado admiten que, de aprobarse la medida en la Cámara, se pone en jaque el liderazgo de Sichel, quien hizo un llamado explícito en contra del proyecto y, por lo mismo, si se aprobara daría cuenta que no logró alinear al sector detrás de él.

“Esta era una oportunidad para demostrar la convicción de nuestro sector. Sin embargo, quienes se dieron vuelta la chaqueta y optarán por aprobar el cuarto retiro, le estarán dando la espalda a un proyecto serio de centroderecha, responsable y contrario al populista”, dice el diputado RN Tomás Fuentes, quien colabora en el comando de Sichel.

Los más cercanos al abanderado, en todo caso, sostienen que -pase lo que pase en la votación- no está en juego el liderazgo de Sichel y que es al gobierno al que le corresponde alinear a la coalición. De hecho, ayer los ministros Juan José Ossa (Segpres) y Rodrigo Cerda (Hacienda) intentaron persuadir a varios de votar en contra de la medida.

En esa línea, en el comando agregan que están preocupados de impulsar que haya una buena reforma a las pensiones. De hecho, Sichel ayer, en una entrevista radial, sostuvo que “muchos políticos se mantienen con ambigüedad porque es popular, pero está destrozando las pensiones futuras de los chilenos, afectando la economía doméstica y están todos callados, porque no hay nadie en Chile que no sepa que es una irresponsabilidad lo que está pasando, sobre todo cuando no se ha aprobado la reforma de pensiones”.

En el equipo del abanderado, además, afirman que Martorell ha sostenido conversaciones con varios parlamentarios del sector para transmitirles que deben estar alineados con la nueva forma de ver la política y pensar de manera colectiva y no individual.