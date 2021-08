Extensión del IFE y cuarto retiro: La prueba de liderazgo de Sichel en Chile Vamos y los contactos con La Moneda

“Voy a hacer el esfuerzo mayor para ayudar a ordenar a los parlamentarios y también voy a estar mirando quiénes apoyan o no esto, para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”.

De esa forma el abanderado presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, el pasado 28 de julio, marcó su posición respecto al proyecto de cuarto retiro del 10% de fondos previsionales que se encuentra en el Congreso y cuyo inicio de tramitación está fijado para el próximo miércoles 11 de agosto en la Comisión de Constitución en la Cámara de Diputados.

Sus declaraciones generaron incomodidad entre algunos parlamentarios oficialistas quienes consideraron que Sichel “se excedió” en sus comentarios. Mientras que otro sector de Chile Vamos salió a valorar la muestra de “liderazgo” de su carta presidencial.

Tanto en el entorno del abanderado, como en Chile Vamos, concuerdan en que la apuesta de Sichel fue arriesgada porque él mismo convirtió la votación del cuarto retiro en el Congreso en una vara de medición de su liderazgo al interior de la coalición oficialista.

En este contexto, el candidato presidencial apostó estos últimos días por presionar a La Moneda públicamente para que extienda el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esto, en línea con lo que han pedido los parlamentarios del sector, ya que con esa extensión se descomprimiría la presión por aprobar el cuarto retiro y, por ende, los legisladores estarían dispuestos a rechazar.

“Prefiero mil veces un Estado que se mete la mano en el bolsillo para apoyar a las familias que la destrucción de la Red de Protección Social”, dijo el lunes Sichel en un punto de prensa, agregando que “el gobierno ha dicho que está estudiando extender el IFE. Yo pediría que lo resolvamos rápido, porque mientras antes se comunique la extensión del IFE es menos la incertidumbre”.

En el comando de Sichel, en privado, reconocen que si el gobierno no extiende el IFE pondría en una situación más compleja a Sichel quien fue ministro de Piñera y es el candidato oficialista.

De hecho, esa complicación la sinceró hace algunos días atrás públicamente el propio coordinador de campaña, Pedro Browne, quien dijo en radio Concierto, que “obviamente complicaría, el gobierno cada vez que ha sido restrictivo se ha complicado primero a sí mismo y después tiene ciertas esquirlas en el sector”.

Como sea, en Chile Vamos transmiten que aún está abierto cómo votarán los parlamentarios del sector en la moción de cuarto retiro, que hay varios factores, entre ellos, el anuncio que haga el gobierno sobre el IFE, que se espera que se concrete una vez que el Presidente Sebastián Piñera termine su cuarentena preventiva tras su viaje al exterior, lo que concluye este domingo.

El diputado Jorge Durán (RN), quien es autor del proyecto del cuarto retiro, dice que “es una prueba de fuego (para Sichel) bastante arriesgada que podría resultarle o podría dañar seriamente su candidatura. Acá no depende solo de Chile Vamos, depende de muchos factores externos, como la propuesta del gobierno, la situación del país llegado el minuto. Espero que prime el diálogo y el gobierno llegue con buenas ofertas para tener que rechazar, pero si las condiciones no están tendremos que votar de acuerdo a lo mejor que mucha gente quiera”.

Su par, Camilo Morán (RN), en tanto, sostiene que “la única forma de que esto afecte al candidato Sichel, es que el gobierno dilate y no llegue a la extensión del IFE hasta diciembre. Que lo anuncie pronto con un incentivo al ingreso laboral. Muchos de los parlamentarios dependemos de esa decisión para ver qué hacemos con el cuarto retiro, que hoy, por lo que veo, no tiene una aprobación segura. Si se llega a aprobar el cuarto retiro, el candidato Sichel puede afectarle un poco pero solo en la foto del momento. No a lo largo de la campaña”.

En RN piensan que hay parlamentarios más proclives a apoyar la iniciativa, como los mismos Durán y Morán, además de Hugo Rey y Erica Olivera, pero piensan que en general todo Chile Vamos está en la postura de que si no hay claridad respecto del IFE, podrían apoyar el cuarto retiro. Además, reconocen que durante estos días no han recibido llamados de Sichel para abordar el tema.

Son varios los parlamentarios de RN que están a la espera de que Sichel sostenga una reunión con ellos para abordar este tema y otros relacionados a la campaña presidencial. Una cita que se está intentando agendar para la próxima semana. El abanderado también se reuniría con los congresistas de Evópoli y la UDI ad portas de que se inicie la tramitación del proyecto.

Contactos con La Moneda

En medio de este escenario, según fuentes de gobierno y de Chile Vamos, Sichel ha mantenido contacto por estos días con algunos ministros del comité político, por ejemplo, con el titular del Interior, Rodrigo Delgado, para abordar el tema del IFE, entre otras materias.

De hecho, el abanderado presidencial también habría abordado la extensión de las ayudas sociales con el propio Piñera. Ayer, durante su gira a Rancagua, Sichel le comentó a algunos personeros del oficialismo que dialogó con el Mandatario sobre la materia para pedir que se extienda.

En Chile Vamos están confiados en que habrá un anuncio a la brevedad e, incluso, dicen que todas las señales apuntan en esa línea. Hoy, por ejemplo, Piñera indicó que “nuestro gobierno va a seguir fortaleciendo la red de protección social y va a estar ahí durante todo el tiempo que sea necesario. Vamos a seguir apoyando las pymes y, muy importante, impulsar la recuperación de los empleos que es la gran causa que tenemos por delante”.

Otras tensiones

En la bancada de RN comentaban que hubo molestia con las palabras que Sichel dijo ayer en Rancagua, luego de que La Tercera diera a conocer que un grupo de parlamentarios de se partido le están pidiendo libertad de acción a la directiva para poder apoyar a José Antonio Kast y no a Sichel, quien es el abanderado oficial de Chile Vamos. Entre ellos se mencionaba en el partido a Leonidas Romero, Miguel Mellado y Camila Flores, entre otros.

Consultado por ese tema, Sichel respondió ayer en la Sexta Región que “me da lo mismo (...) que apoyen todos los que quieran a José Antonio Kast, no tengo ningún complejo con eso”.

El tema fue abordado ayer entre los aludidos quienes incluso se compartían la noticia de sus frases entre ellos.

Al respecto, Miguel Mellado enfatizó que “tiene razón el candidato Sichel, el voto es secreto, pero esperamos que se baje de su pedestal tal donde está y que converse con los diputados de RN que supuestamente vamos a ser su ejército de campaña”.

Mientras que Jorge Durán añadió que “la primera advertencia que hizo incomodó bastante, la segunda fue estos días cuando algunos parlamentarios dijeron que iban con Kast, él dijo que le daba lo mismo, eso no ayuda mucho a generar cercanías. Yo esperaría un líder más cercano. Si no ha hecho ningún intento por conquistar, por armar equipo y pretender que porque él ganó las primarias todos tienen que estar detrás de él haciendo lo que él quiera, no contribuye mucho a la coalición. Uno esperaría un líder más conciliador”.

En el oficialismo transmiten algunos que Sichel no puede tener un mal trato hacia ellos y que debe mostrarse más dispuesto a dialogar, de lo contrario, será una campaña compleja. Estas tensiones, de hecho, se sumaron a las dudas que ha habido respecto a incluir a las colectividades en la campaña presidencial ya que varios creen que Sichel debe mantener un perfil de independiente.

El expresidente del Banco Estado, además, deberá sortear, según comentan en el sector, incluir sus nombres en la composición de la nómina parlamentaria del bloque y evitar que haya una fuga de votos hacia Kast.