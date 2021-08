Pidieron libertad de acción: Los diputados RN que prefieren a J. A. Kast en vez de Sichel

Es un secreto a voces en Renovación Nacional.

Y fue Mario Desbordes, el excandidato del partido, quien lo asumió públicamente. “Sichel va a necesitar a todos los parlamentarios, entonces debe ser cuidadoso para lograr que los candidatos al Congreso lo apoyen sinceramente”, dijo en entrevista a La Tercera. “En este minuto, en RN, empezó a crecer un ruido de un grupo de parlamentarios no menor que está por apoyar a José Antonio Kast, cuestión que vamos a tener que conversar internamente”, agregó.

Se trata, en particular, de un grupo de entre 6 a 8 diputados de la tienda que ya habría decidido respaldar en primera vuelta al candidato presidencial del Partido Republicano en desmedro del ahora abanderado único de Chile Vamos, Sebastián Sichel.

En RN cuentan entre ellos a los diputados Leonidas Romero, Miguel Mellado, Camila Flores, Francesca Muñoz y Eduardo Durán, además de Harry Jürgensen y Cristóbal Urruticoechea, quienes integran la bancada, pero renunciaron a su militancia el año pasado.

Por ahora, la mayor parte de ellos prefiere mantener su opción en privado, entre otras razones porque esperan ser inscritos por RN para ir a la reelección en sus distritos, lo que debe concretarse el próximo 23 de agosto.

Aunque el presidente del partido, Francisco Chahuán, lo niega tajantemente, el tema fue conversado hace dos semanas en una reunión que sostuvo la directiva con la bancada de diputados en la sede del Congreso, en Valparaíso. De acuerdo a algunas versiones, en esa oportunidad Romero preguntó si, tal como ocurrió en las primarias del 18 de julio, el partido daría libertad de acción para respaldar a un candidato distinto al nominado por la tienda.

La respuesta fue un rotundo no, debido al compromiso que RN asumió al adherir a las primarias y, por otro lado, porque el líder republicano no pertenece a la coalición.

Consultado al respecto, el senador Chahuán aseguró que “el partido está sólidamente detrás del candidato presidencial Sebastián Sichel. Hemos estado en reuniones con todos los diputados, esperamos que el partido sea también parte del eje de la campaña, estamos aportando desde el punto de vista de los comités programáticos, de los despliegues en terreno, del comité ejecutivo y vemos que no hay espacio (para apoyar a un candidato distinto) y, además, no hay libertad de acción. Todo el partido está apoyando al candidato presidencial”, enfatizó. En ese sentido, descartó la existencia de “fisuras” en la bancada que pudieran traducirse en un respaldo a Kast.

Fuentes de la directiva RN aseguraron que, si alguno de los parlamentarios decide respaldar al exdiputado, no podrán competir por su reelección en la lista parlamentaria de Chile Vamos. Mientras, desde el partido de Kast aseguran que no están ejerciendo presión sobre los diputados para que puedan inscribirse, en particular considerando que la ley antidíscolos impide que, siendo militantes de un partido, puedan renunciar con menos de un año de antelación para competir por otra tienda.

Candidato de derecha y con valores compartidos

Pese a que el presidente de RN da por zanjado el tema, algunos parlamentarios confirmaron a La Tercera que mantendrán su apoyo a Kast, aunque varios de ellos lo hacen únicamente en privado. Entre sus argumentos, destacan que Sichel se haya declarado como una persona de centro y que algunas de sus declaraciones dan cuenta de diferencias valóricas. Por otro lado, ante los hechos de violencia en el país, algunos plantean que el abanderado oficialista no ha expresado “propuestas claras” para enfrentarla y cuestionan el rol que cumplió como ministro de Desarrollo Social en la zona de La Araucanía. A esto, se suma la molestia que generaron sus dichos respecto de un eventual cuarto retiro de fondos previsionales.

Uno de los que hizo pública su decisión fue el diputado Jürgensen, quien explicó que “yo me reconozco en la derecha política sin ningún matiz y esa derecha política a la que pertenezco, el único que la representa es José Antonio Kast. Por lo tanto, mi apoyo es 100% para él en primera vuelta”.

Consultado acerca de la posibilidad de competir nuevamente por un cupo en la Cámara, el legislador puntualizó que “ir a la reelección es un tema que estoy analizando, porque lo haría como independiente en alguna lista de un pacto electoral y eso, por supuesto, no depende solo de mí”. En ese sentido, fuentes del Partido Republicano reconocieron que buscarán convencer al exRN para que compita en su lista, mientras que la colectividad de Chahuán lo tiene entre sus cartas e, incluso, lo sondeó para saltar al Senado en su región -Los Lagos-, cuestión que el diputado ya descartó.

En la misma línea, Urruticoechea aseveró que “apoyo a José Antonio Kast”. “Chile necesita una alternativa que reconstruya todo lo que han destruido, que haga avanzar todo lo que se ha retrocedido en bienestar, en derechos, en libertades, en convivencia y en unidad nacional. Para esto, se requiere tener como fin primario una sociedad libre y responsable, la que no se pide, se conquista, sin pedir permiso, sin miedo a nada ni a nadie, asumiendo los riesgos personales que otros no se atreven a asumir”, argumentó. Y respecto de su reelección, el parlamentario explicó que es un tema que conversará con su coalición en los próximos días.

En cambio, la diputada Muñoz dijo que su supuesto apoyo al líder derechista “son rumores falsos y malintencionados. Estoy a la espera de reunirme con el candidato Sichel para conversar temas tan importantes como la libertad de expresión, conciencia y creencia, y no para condicionar mi apoyo, sino para aportar”.

Su compañero de distrito, Leonidas Romero, declinó referirse a quién apoyará en primera vuelta. Sin embargo, respecto de la cercanía que -desde que llegó a la Cámara, en 2018- mantiene con el abanderado republicano explicó que “con José Antonio Kast y su señora tenemos una muy buena relación, en estos tres años nos hemos reunido más de una vez. Incluso, en una oportunidad, la invité a ella y parte de su equipo al Congreso y almorzamos juntos en el piso 14”. Y añadió: “Esta cercanía responde a que compartimos principios éticos y morales”.

Mientras, el diputado Mellado planteó que está a la espera de conversar con el abanderado de Chile Vamos, pues “la relación de los diputados con el candidato presidencial debiera ser fluida, porque se supone que seremos su ejército de campaña. Hasta hoy, han sido solo recados por la prensa, por lo que espero que nos reunamos como bancada RN y nos diga cuál es su programa -ahora incorporando lo de los candidatos que perdieron la primaria-, cuál es su estrategia y, en el caso mío, en especial qué espera hacer él en La Araucanía en un eventual gobierno suyo”.

En tanto, fuentes de RN recordaron que el diputado Durán felicitó a Sichel pocas horas después de su triunfo en la primaria. Destacan, asimismo, que es un “militante disciplinado” y que se inclinaría por apoyar al candidato independiente, pero, tras las declaraciones de Sichel respecto del cuarto retiro de fondos previsionales, el legislador habría comenzado a tener ciertos reparos, lo que, junto a las posturas liberales del ex DC en lo valórico, le podrían acercar más a Kast.