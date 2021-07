Sichel advierte a parlamentarios de Chile Vamos por el cuarto retiro: “Voy a estar mirando quienes apoyan esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”

El recientemente electo candidato presidencial único de Chile Vamos (CHV), Sebastián Sichel, se mostró contrario a aprobar un cuarto retiro de fondos de las AFP y advirtió a los parlamentarios del sector que deseen apoyar esta iniciativa.

El independiente exministro y expresidente de BancoEstado, aseguró que haría el esfuerzo por “ordenar a los parlamentarios” oficialistas y aseguró que “voy a estar mirando quienes apoyan o no esto para después cuando pidan apoyos de vuelta en las campañas”.

“Voy a tratar contribuir a ordenar, no solo a Chile Vamos, yo creo que seguir destruyendo la pequeña red de protección que tenemos va a ser un desastre en el mediano plazo que va a pasar de largo el próximo gobierno y los siguientes. Por tanto, espero que tengamos cierta responsabilidad en lo que estamos haciendo en política, ojalá en Chile Vamos, pero en todos los sectores políticos”, dijo Sichel en Radio Infinita sobre este proyecto que se discute en el Congreso.

En esa misma línea aseguró que “en esta oportunidad, no tiene ninguna razón de ser este retiro, particularmente, porque primero destruye aún más las pensiones futuras y, segundo, porque vuelve a poner en la discusión si esto es más bien populismo puro en épocas electorales o una discusión que tiene a las personas como prioridad”.

“Y yo tengo miedo a lo que va a pasar en este año electoral en que todas estas medidas que tiene que ver con aumento de tributos, retiro de fondos sociales, se multiplican por millones para ganarse unos votitos más y perdemos la responsabilidad respecto del futuro de las mismas personas”, agregó el independiente.

En ese sentido y sobre el rol de la coalición en esta materia, aseguró que “estas son las pruebas o los test de qué tipo de parlamento o tipo de parlamentarios vamos a tener en Chile Vamos hacia adelante”.

“Así que espero ayudar, contribuir a los partidos a que ordenemos. No ordenemos esto como si fuera disciplina, creo que hagamos lo que creo que es correcto para el futuro del país que es no aprobar el nuevo retiro para no seguir destruyendo la red de protección social en Chile. Voy a hacer el esfuerzo mayor para ayudar a ordenar a los parlamentarios y también voy a estar mirando quienes apoyan o no esto para cuando después pidan apoyos de vuelta en las campañas”, cerró.

Sichel era ministro de Desarrollo Social del Presidente Sebastián Piñera cuando se legisló sobre los primeros proyectos en esta materia, donde el Ejecutivo era contrario. De hecho, en el caso del segundo y tercer retiro, el gobierno llevó ambas iniciativas al Tribunal Constitucional.