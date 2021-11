Piñera por situación de Nicaragua: llama a “fuerzas democráticas chilenas” a ser “consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, la democracia o a los DD.HH.”

El Presidente Sebastián Piñera abordó la situación de las elecciones en Nicaragua, donde Daniel Ortega se declaró ganador para mantenerse en el poder por un quinto período consecutivo.

En ese sentido, el Mandatario hizo un llamado a las “fuerzas democráticas chilenas” a ser “consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, la democracia o a los DD.HH.”.

Sus palabras se dieron luego de la polémica declaración del Partido Comunista (PC) y algunos movimientos de izquierda, quienes respaldaron los comicios en Nicaragua: “El pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades y lo ha hecho en paz, de acuerdo con su institucionalidad y leyes vigentes”, aseguraron en el documento.

Misiva que trajo repercusiones durante esta jornada, luego de que el candidato presidencial de Apruebo Dignidad -colectivo al que pertenece el PC-, Gabriel Boric, se desmarcara de dicha declaración. En ese sentido, el frenteamplista pidió a sus socios que se retractasen y calificó de “fraudulentas” las elecciones en Nicaragua.

Bajo este contexto es que el Jefe de Estado fue consultado sobre su postura frente al tema y si creía que era viable para un presidente liderar la política exterior del país cuando un sector que lo apoya no está de acuerdo con ella.

“Digamos las cosas en forma fuerte y clara. Nicaragua ya no es una democracia y no se respetan los DD.HH. Las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia: no fueron libres, no fueron limpias, no fuero transparentes, no fueron justas”, afirmó el Mandatario en un punto de prensa en La Moneda.

Piñera fundamentó su postura al asegurar que los comicios en dicho país “se hicieron con muchos candidatos o posibles candidatos encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados. No se permitió la participación de observadores extranjeros, y además, no se respetó la libertad de los medios de comunicación. No fueron elecciones democráticas. Y en consecuencia el gobierno de Chile, rechaza y no reconoce esas elecciones”.

Frente a la insistencia de la prensa sobre su postura respecto a la viabilidad de la política exterior cuando hay opiniones divergentes en un bloque, Piñera contestó: “En esta materia, y especialmente cuando hablamos de principios básicos, como la libertad y la democracia y los DD.HH., no puede haber doble estándar. Por eso pido a todas las fuerzas democráticas chilenas que sean consecuentes y que condenen cuando hay violaciones a la libertad, la democracia o a los DD.HH.”.