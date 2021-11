Presidente y figuras del PC se desmarcan de declaración sobre Nicaragua: afirman que “acatarán” política exterior de Boric y que escrito no fue discutido por la dirección del partido

Este jueves un grupo de movimientos y partidos de izquierda, encabezados por el Partido Comunista (PC), emitieron una declaración pública donde señalan que respaldan la reelección de Daniel Ortega en Nicaragua, quien se mantendrá en el poder en un cuarto mandato consecutivo (y quinto interrumpidamente).

Elecciones que se realizaron con siete candidatos opositores detenidos tras ser acusados de promover sanciones internacionales, traición a la patria, lavado de dinero y atentar contra la soberanía.

“El pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades y lo ha hecho en paz, de acuerdo con su institucionalidad y leyes vigentes. Las elecciones se realizaron con la presencia de observadores y acompañantes internacionales y contaron con una masiva participación y concurrencia a las urnas de más del 68% del electorado nicaragüense en un sistema de voto voluntario a partir de los 16 años de edad, en medio de un conflicto de intereses donde el gobierno norteamericano es contraparte”, se lee al inicio del comunicado emitido a 9 días de las elecciones presidenciales en Chile.

Además, en la declaración critican la postura del gobierno, la cual fue publicada el lunes de esta semana y donde no reconocen la legitimidad de las elecciones asegurando que estas “consolidan un régimen dictatorial”.

En ese sentido, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió esta mañana a desmarcarse de la posición del PC e, incluso, calificó a los comicios como “fraudulentos”.

“En nuestro gobierno el compromiso con la democracia y los derechos humanos será total, sin respaldos de ningún tipo a dictaduras y autocracias, moleste a quien moleste” y agregó que “Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores”, escribió en su cuenta de Twitter.

Unos minutos después, en un punto de prensa, el candidato dijo ““Yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua. Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad, están bastante sorprendidos porque ésta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido. Y no me cabe ninguna duda que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no están de acuerdo con lo que se emitió ahí”.

Ante los dichos de Boric, el presidente del PC, Guillermo Teillier, se refirió a las declaraciones del aspirante a La Moneda. “La política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric”, comenzó diciendo el timonel del partido.

Y en ese escenario aseguró que “el PC acatará, aunque se expresen diferencias. Pero en esta materia nuestro propósito es llegar al máximo de acuerdos, con disposición a discutir todos sus aspectos”, dichos que fueron retwitteados por el diputado Juan Andrés Lagos.

En tanto, la diputada Camila Vallejo afirmó, a través de su cuenta de Twitter: “Esta declaración no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido”.

En esa línea sostuvo que “condenamos las violaciones a los DDHH en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo. Gabriel Boric será nuestro presidente y él será quien defina la política exterior del gobierno de Apruebo Dignidad”. Declaraciones que fueron compartidas por la diputada Carmen Hertz y el diputado Amaro Labra.

Cerca de las 13:00 horas el alcalde de Recoleta y excandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, escribió en su Twitter sobre la declaración de su partido.

“Nunca estaré de acuerdo con regímenes que persiguen y encarcelan a sus opositores. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, nunca con menos. Aquí no hay dobles lecturas!”, y agregó “No olvidar que el manejo de la política exterior recae en el propio Presidente de Chile, el cual sin duda alguna lo hará sobre los principios democráticos que sustentan nuestro conglomerado Apruebo Dignidad”.

“Apoyamos lo expresado por Camila Vallejo en relación a que declaración hecha no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del PC. Condenamos cualquier violación a los DD.HH. en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo”, escribieron en la cuenta de las Juventudes Comunistas, respaldando a la diputada Vallejo.

La diputada, Karol Cariola, también escribió sobre la situación. “Ante la polémica sobre declaración de Nicaragua, no la conocía y personalmente no la adhiero. Tengo la convicción de que Gabriel Boric como futuro presidente tiene en sus manos la responsabilidad de llevar las relaciones internacionales del país y lo respaldaremos en ello, seguimos”.

La convencional constituyente y militante del PC, Bárbara Sepúlveda, también escribió en su Twitter sobre la situación y, al igual que Vallejo, señaló que la declaración no fue discutida por el partido.

“La declaración sobre Nicaragua no fue producto de la discusión del colectivo PC y tampoco me representa. Las feministas sabemos de la persecución política de Ortega en contra de nuestras compañeras. Lo de Nicaragua es inaceptable e indefendible”, detalló.

Postura del gobierno v/s declaración de partidos y movimientos de izquierda por reelección de Ortega en Nicaragua

Tal como fue señalado, el gobierno -a través de Cancillería- publicó a inicios de esta semana su postura respecto a las elecciones realizadas este fin de semana en Nicaragua y que dio por ganador a Daniel Ortega, exguerrillero de la Revolución Sandinista.

“Ayer tuvo lugar un acto electoral en Nicaragua, el que careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente”, siguen y aseguran que la jornada ocurrió “en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, encarcelamiento de líderes y candidatos opositores, represión de los partidos independientes, persecución sistemática a los líderes y organizaciones de la sociedad civil, ausencia de observadores internacionales y bloqueo a los medios de comunicación”, comienzan en el comunicado.

Y en ese aspecto aseguran que “el Gobierno de Chile rechaza y no reconoce la legitimidad de las elecciones realizadas en Nicaragua, las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder consolidando un régimen dictatorial”.

Tras esa declaración el Partido Comunista, el Partido Igualdad, el Movimiento del Socialismo Allendista, Izquierda Libertaria, Ukamau Chile y el Movimiento de Pobladores en Lucha declararon: “El gobierno de Chile comete un nuevo error al desconocer el proceso electoral de la República de Nicaragua, realizado el domingo 7 de noviembre de 2021. ¿Qué viene ahora, la ruptura de relaciones? Un asunto es disentir de un proceso, y otra es sumarse a los dictámenes del gobierno de los Estados Unidos, cuya injerencia en contra de la voluntad de los pueblos es práctica usual en el mundo entero”.

Añaden que el comunicado del gobierno “busca sumar a nuestro país de manera inaceptable a la política de agresión y sanciones unilaterales que encabeza Estados Unidos y sus aliados europeos en contra del pueblo y del gobierno de Nicaragua. El presidente de Chile es responsable de la violación sistemática de los derechos humanos y de la permanencia de presos políticos. Pero es el pueblo chileno el que enfrenta y seguirá enfrentando esta situación”.

Y finalizan asegurando que“La mayoría del pueblo de Nicaragua se ha expresado en las urnas, y ha otorgado legitimidad al gobierno del presidente Daniel Ortega, nuestra solidaridad está con el pueblo de Nicaragua y con su decisión soberana en la construcción de su futuro”.