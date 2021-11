Gabriel Boric se desmarca del PC tras declaración sobre Nicaragua: pide que se “retracten” de su apoyo a Ortega y califica de “fraudulentas” las elecciones en dicho país

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, se desmarcó este viernes de la defensa que el Partido Comunista (PC) realizó sobre las elecciones en Nicaragua, calificando de “fraudulentos” los comicios realizados en dicho país.

Anoche, a través de un comunicado, la tienda liderada por Guillermo Teillier, que forma parte de Apruebo Dignidad junto al Frente Amplio y a movimientos de izquierda chilenos, respaldó el proceso eleccionario donde Daniel Ortega se declaró ganador para mantenerse en el poder por un quinto período consecutivo.

“El pueblo nicaragüense concurrió masivamente a las urnas para elegir democráticamente a sus autoridades y lo ha hecho en paz, de acuerdo con su institucionalidad y leyes vigentes”, aseguraron en el documento.

Palabras que no fueron compartidas por Boric, quien durante este viernes -a través de Twitter- salió a marcar su postura, distanciándose de sus aliados.

“En nuestro gobierno el compromiso con la democracia y los derechos humanos será total, sin respaldos de ningún tipo a dictaduras y autocracias, moleste a quien moleste”, afirmo el diputado por Magallanes.

A continuación agregó: “Nicaragua necesita democracia, no elecciones fraudulentas ni persecución a opositores”.

Durante la semana el Ejecutivo había salido también a rechazar los comicios en Nicaragua. “El Gobierno de Chile rechaza y no reconoce la legitimidad de las elecciones realizadas en Nicaragua, las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder consolidando un régimen dictatorial”, afirmaron en un comunicado difundido por Cancillería.

Minutos después de su publicación en redes sociales, Boric hizo un punto de prensa, donde endureció su postura y pidió al PC “retractarse” de su apoyo a Ortega.

“Yo invito al PC a retractarse del apoyo a la situación que se da en Nicaragua. Lo he conversado con varios militantes del PC y la verdad, están bastante sorprendidos porque ésta no fue una declaración que se haya conversado al interior del partido. Y no me cabe ninguna duda que la mayoría de los compañeros y compañeras del PC no están de acuerdo con lo que se emitió ahí”, afirmó.

“Conversen con la Karol (Cariola), con la Camila (Vallejo). No tengo ninguna duda que la mayoría de los compañeros del PC hay una valoración irrestricta por la democracia y esa declaración lo más importante, es que no representa a Apruebo Dignidad y acá mi posición es clara: respeto total e irrestricto a la democracia en todas partes, incluyendo Nicaragua”, complementó.

Justamente, tras estas declaraciones, la diputada Camila Vallejo ocupó sus redes sociales para afirmar que “esta declaración no fue discutida ni resuelta por la dirección colectiva del partido. Condenamos las violaciones a los DD.HH. en Nicaragua, Chile y cualquier parte del mundo. Gabriel Boric será nuestro presidente y él será quien defina la política exterior del gob de Apruebo Dignidad”.

Consultado sobre los cuestionamientos a la gobernabilidad que podría tener su gobierno, tras las diferencias con sus socios del PC, el frenteamplista señaló que “se va a gobernar con la decisión del presidente de la República de respetar 100% la democracia y en eso no nos vamos a perder ningún segundo”.

Sobre este punto, el presidente del PC, Guillermo Teillier, afirmó que “la política exterior en el gobierno de Apruebo Dignidad será responsabilidad de Gabriel Boric. El PC acatará, aunque se expresen diferencias. Pero en esta materia nuestro propósito es llegar al máximo de acuerdos, con disposición a discutir todos sus aspectos”.

Críticas de Sichel

Conocida la declaración de Boric, el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, salió a criticar la postura del frenteamplista, considerando la alianza con el Partido Comunista.

“No se entiende cómo vas a gobernar con el PC y esas posiciones. Las palabras requieren acción política, y en casos críticos solo transmites ingobernabilidad”, sostuvo el expresidente del BancoEstado, agregando: “o se rechazan las dictaduras o no, pero no se puede estar en ambos lados al mismo tiempo. Parece que está ganando el PC”.