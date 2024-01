Tohá condiciona despliegue de militares en Estación Central a aprobación de leyes sobre infraestructura crítica

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, abordó este miércoles la solicitud para desplegar militares en las inmediaciones de los terminales del Estación Central ante la ola de robos, asegurando que para concretar la medida, falta la aprobación de proyectos de ley sobre infraestructura crítica.

La solicitud fue realizada por el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, quien, tras un reportaje de T13 que daba cuenta cómo operaban los grupos organizados para asaltar y agredir a los transeúntes del sector, solicitó la intervención militar. “Lo que se necesita y lo que hemos planteado a corto plazo es poder implementar una ley de infraestructura crítica que logre dimensionar de que estos lugares requieren un apoyo especial de militares, como pasa en otras ciudades del mundo, donde los terminales son seguros precisamente por eso”, afirmó el jefe comunal.

En conversación con Radio Futuro, la secretaria de Estado abordó tal requerimiento de seguridad, destacando que para poder concretarlo, falta la aprobación otras iniciativas legales que vayan en línea con el requerimiento del resguardo a la infraestructura crítica.

“El Ejecutivo antes de este debate, aprobó una reforma constitucional de infraestructura crítica y presentó los proyectos de ley para hacerlo realidad que nos van a permitir, cuando se aprueben, poder desplegar militares para cuidar esa infraestructura crítica. Hoy eso no se puede. Hoy la única manera es con el estado de emergencia”, planteó la autoridad.

En ese sentido, detalló que “hay una gran diferencia, porque cuando tú tienes infraestructura crítica pones a los militares para una tarea puntual, en cambio cuando tienes estado de emergencia, pones a los militares a cargo de toda la seguridad, entonces es diferente el resultado. Tener una ley que permita evaluar esa medida, es algo que será realidad en poco tiempo más”.

Tohá añadió que en las últimas semanas están realizando reuniones de trabajo entre militares, alcaldes, policías y otras entidades para reforzar el plan Calle sin Violencia, medidas que serán recibidas por el Presidente Gabriel Boric.

Informe de Homicidios Consumados 2023

La ministra Tohá también abordó el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile, que fue presentado durante esta jornada, con el consolidado de muertos en este tipo de crímenes durante el primer semestre del año 2023, el que evidenció una disminución de los delitos en un 3% respecto al mismo período del año 2022.

“En primer lugar, creo que hay que destacar algo que Chile no tenía antes que son datos consolidados de homicidios, esto que se da por obvio de los datos consolidados, no había. Hasta el año 2022, cada institución tenía sus números y Chile no tenía datos oficiales. Hoy los tenemos y nos permite trabajar sobre la base de evidencia que está validada por todos los organismos”, partió afirmando Tohá, respecto al valor del documento.

Respecto a los resultados, planteó que “es importante decir que estos son datos del primer semestre. No tenemos todavía los datos del segundo semestre, entonces no podemos sacar conclusiones sobre el año (2023) a pesar de que, respecto al primer semestre, se detiene la tendencia al alza y hay una leve inflexión hacia abajo, es todavía muy parcial para sacar conclusiones sobre qué pasó el 2023″.

“Tercero y muy importante que cuando miramos el territorio, vemos que muchos lugares donde se han aplicado estrategias intensivas se ha vencido una dinámica que iba en términos muy preocupante. Especialmente en el norte, en el norte teníamos un tema con los homicidios, que estaba totalmente fuera de control. De ser parte de las zonas más seguras de Chile, se habían vuelto las zonas más inseguras y eso lo vemos cambiar de manera bastante nítida en este primer semestre”, sostuvo la ministra Tohá, respecto a las tareas de combate al crimen implementadas por esta administración.

Con todo, Tohá destacó que “con esta evidencia necesitamos dar pasos más sustantivos. Entonces, ahora tenemos datos semestrales, durante el año tendremos datos trimestrales, para que la temperatura la vayamos siguiendo de cerca y aparte vamos a hacer algo muy importante (…) bueno, los datos son distintos porque cada institución mide cosas distintas, con metodologías distintas, entonces todos estos datos parciales que después se corrigen y dan lugar a este resultado final, los vamos a publicar todos juntos en línea en la plataforma del Observatorio de Homicidios y con sus distintas metodologías para evitar estos debates que no nos conducen a nada y que generan desconfianza”.