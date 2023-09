Chile retrocede seis posiciones en Ranking de Libertad Económica 2023 y llega a su peor posición histórica

Chile alcanzó su menor nivel a la hora de medir la “libertad económica” que ofrece el país, según concluye la medición del reporte anual Economic Freedom of the World 2023 del Fraser Institute de Canadá.

El reporte en 2023 fue realizado en la parte chilena en conjunto con el instituto Libertad y Desarrollo y consideró factores como tamaño del gobierno; estructura legal y derechos de propiedad; estabilidad de la moneda; libertad para el comercio internacional; y regulación.

En concreto, el sondeo arrojó que Chile retrocedió del puesto 24 al 30, disminuyendo su puntaje de 7,73 a 7,66. “Si bien mantiene su liderazgo en Sudamérica, este año pierde el liderazgo a nivel de América Latina, el cual tenía desde 2003″, resaltó LyD tras explicar que Costa Rica superó a Chile al ubicarse en el puesto 21 con 7,76 puntos del índice.

“Lamentablemente la pandemia ha generado una mayor intervención del Estado, no sólo restringiendo libertad de movimiento de las personas, sino también interviniendo en varios mercados. El mayor riesgo en esta materia es que parte de este intervencionismo perdure en el tiempo y en donde la agenda del actual gobierno no exhibe avances hasta el momento”, dijo el LyD a modo de conclusión del desempeño de Chile en el área de “libertad económica”.

Además, Chile anotó su tercera caída consecutiva en el índice que se publica de forma anual. Ante esto, el país obtiene el peor puntaje y la calificación más baja desde 1990, año desde que el estudio recoge los datos. Sin embargo, desde los autores del capítulo de Chile, también explican que estos resultados se basan en datos recopilados hasta el 2021.

¿Por qué bajó Chile?

Sobre las razones que explican la caída en la oferta de “libertad económica” en el país, LyD apuntó a la pérdida de puntaje, de 6,92 a 6,86 puntos, en la variable de nivel de cortes imparciales, derechos de propiedad y policía y crimen. “En este caso, el incremento de decisiones administrativas por parte de algunos alcaldes que han dejado sin efecto, por ejemplo, permisos de construcción otorgados, han generado creciente preocupación”, detalló el centro de estudios ligado a la derecha.

Otro de los factores que jugaron en contra de Chile en esta medición fue la estabilidad de la moneda, al bajar una posición respecto a la medición anterior y llegar al puesto 40. El aumento de la inflación y mayor liquidez por las ayudas masivas por motivo de la pandemia y retiro de dinero desde los fondos de pensiones son las razones que explican la caída en este ítem.

El factor de los retiros de fondos también jugo en contra en el atributo de libertar para el comercio internacional, que pasó del lugar 50 al 73: “Cae debido al debilitamiento de la protección a la inversión extranjera. En esto influyó la ley que obligo a las compañías de seguro a transferir dinero a sus clientes de rentas vitalicias. Esto incluso escaló a tribunales internacionales, con un mal pronóstico para el Estado de Chile”.

Finalmente, la caída en el ranking también se explicó por la caída en la evaluación de la regulación creditico, que bajó al puesto 73 desde el 50. En este atributo se registró el mayor retroceso por la degradación que vieron los autores en categorías como mercado crediticio, laboral e intensidad competitiva.

Mientras que, Chile mejoró en la medición del tamaño del gobierno, subió desde el puesto 45 al 37. “La mejora se debe a la disminución del gasto fiscal en 2021 con respecto al año anterior, que destacó por las ayudas fiscales otorgadas para enfrentar la pandemia”, acotó LyD.

La libertad económica en el mundo

En el mundo, Singapur encabeza el ranking entre 165 países y territorios, con un puntaje de 8,56, seguido por Hong Kong, Suiza, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

El reporte destaca que los países que se ubican en el cuartil superior en el ranking de libertad económica tuvieron un PIB promedio per cápita de US$ 48.569 en 2021, mientras que los países del cuartil inferior tuvieron un PIB promedio per cápita de US$ 6.342.

Fábrica en Singapur.

En tanto, a la hora de mirar la pobreza, en el cuartil superior un 1% de la población experimenta pobreza extrema (ingreso inferior a US$ 2,15 por día) en comparación con el 31,9% en el cuartil más bajo. Finalmente, con respecto a la esperanza de vida, en el caso de los países con mayor libertad esta es en promedio 81 años, en tanto para los países menos libres es de 65 años.

Sobre los países peores evaluados en la medición, el sondeo volvió a ubicar Venezuela vuelve a presentar en el nivel más bajo de libertad económica, seguido por Zimbabwe y Siria.