Diputados de RN presentarán su propuesta previsional al gobierno este martes

Fue a inicios de abril cuando los jefes de bancadas de Chile Vamos se reunieron con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para entregarle oficialmente su planteamiento en materia de reforma de pensiones. Pero ahora parece haber división al interior de Chile Vamos. Esto, porque RN presentará este martes su propia propuesta previsional al gobierno.

Para ello, ya está agendada una cita de los diputados de RN con la ministra Jara, de la cual la UDI recién se enteró este lunes y a la cual hasta el cierre de esta edición no habían sido convocados, para las 17.00 horas en el Congreso.

Si bien desde RN no dijeron nada oficialmente respecto de la reunión acordada, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, señaló este lunes sobre la reforma previsional que les gustaría saber “en qué está dispuesto el gobierno a ceder, porque nosotros le hemos planteado un documento que, esperamos se sociabilice, y donde claramente se dan a conocer nuestras prioridades”.

El diputado explicó que “la prioridad primero es mantener la propiedad de los fondos, la posibilidad de que sean heredables y también la posibilidad de poder elegir entre un sistema privado y uno público. Eso demanda necesariamente que el gobierno renuncie a su reforma refundacional del sistema previsional, en donde se elimina el DL 3.500 y de esa manera poder llegar a un marco de acuerdo”.

Agregó que “todos queremos poder mejorar las pensiones. De hecho, quiero recordar que le hemos ofrecido al gobierno separar el proyecto, aumentar rápidamente la PGU, hacerle una serie de mejoras, pero el gobierno tampoco ha flexibilizado su posición”.

También sostuvo que “yo creo que es imposible tener una votación en particular a partir del 4 de julio, a menos que el gobierno quiera simplemente que la reforma se rechace. Nosotros hoy día no tenemos un acuerdo previo con el gobierno por este proyecto, creemos que es importante hacer una reforma previsional, pero no es la reforma que los chilenos esperan”.

En el planteamiento que Chile Vamos hizo al gobierno en abril, se establecía una lista de siete puntos. Entre ellos, que la cotización adicional vaya íntegramente a la cuenta de capitalización individual, lo cual implicaría que la solidaridad del sistema de pensiones continúe financiándose con recursos generales y no con aportes de los trabajadores formales “como propone la actual reforma”.

El segundo punto apuntaba al “derecho de elegir quién administra”. El tercer planteamiento del documento era “no al monopolio estatal y mayor competencia”. Un cuarto punto de la propuesta era fortalecer la Pensión Garantizada Universal. El quinto apuntaba a “una fiscalización más eficaz: SII encargado de evitar evasiones y subdeclaraciones”.

Por su parte, la sexta propuesta hablaba de “educación previsional: una necesidad impostergable”, y finalmente el sexto planteamiento decía relación con el incentivo a la formalización.