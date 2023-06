El debate previsional de Marcel y la presidenta de las AFP en la última jornada del Chile Day en Canadá

En la tercera jornada del Chile Day, la cual se realizó este jueves en Toronto, Canadá, hubo un panel sobre la reforma previsional, donde participaron el ministro de Hacienda, Mario Marcel; la presidenta y CEO del plan de pensiones de la Universidad de Ontario, Bárbara Zvan; y la presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi.

Allí Marcel comentó que si bien las tasas de reemplazo son un importante indicador para cualquier sistema de pensiones, lo cierto es que ese es solo uno de tres objetivos que deben tener los sistemas de pensiones. Al respecto, comentó que, primero, deben prevenir los riesgos de pobreza en la vejez. Segundo, que haya continuidad de ingresos en la vejez. Tercero, que cubra los principales riesgos que enfrentan las personas en la tercera edad.

En esa línea, comentó que lo que se debe buscar es que las personas tengan certezas, y para ello, se debe avanzar en esos tres pilares. Al respecto, señaló que hay que dar certezas de que las personas no serán pobres cuando envejezcan; así como entregar certeza de que no verán una gran baja de sus ingresos cuando jubilen; y por último, dar certeza de que frente a ciertos eventos que puedan ocurrir, podrán salir adelante.

Marcel dijo que el paso para lograr estos tres aspectos y dar certezas, es que existan seguros que cubran algunas de esas necesidades, ahorros de las personas, y un beneficio básico. Agregó que justamente es eso lo que proponen en la reforma previsional. “Todo el resto son solo detalles, pero si no podemos acordar esas estructura, nunca tendremos un sistema de pensiones sostenible”, puntualizó.

Por su parte, Yazigi dijo que hay que hacer mejoras al sistema de pensiones, pero “no necesitamos una refundación”. La presidenta de las AFP recordó que existen tres pilares actualmente en el sistema: el solidario, contributivo, y voluntario.

Yazigi dijo que en el ranking que realiza Mercer el sistema chileno estuvo en el top 10 hasta 2019, pero desde entonces ha caído algunos puestos, y entre las principales razones está que las tasas de reemplazo no son suficientes. Por eso explicó que hay que mirar los tres pilares y, dado que la tasa de reemplazo es baja, hay que ver por qué ocurre eso. Primero, apuntó a los retiros de fondos previsionales que se han producido. Pero también señaló que hay que mirar por qué las pensiones no fueron suficientes o no están en niveles similares a los de Canadá u otros países.

También comentó que no es cierto que no se haya hecho nada por mejorar el sistema, y recordó que se aprobó la Pensión Garantizada Universal (PGU). En ese sentido, Yazigi dijo que se puede pensar en aumentar la PGU, también se puede avanzar en cerrar la brecha de género, y señaló que el pilar contributivo es el que no ha mejorado, por lo que indicó que hay que subir la tasa de cotización, la cobertura, y manejar la informalidad, entre otros.

Uno de los asistentes consultó a Marcel por la separación de la industria que contempla la reforma previsional. Frente a ello, el ministro de Hacienda explicó que hacía sentido en los años 80 que se crearan las AFP, pero consultó si ahora, después de tantos años, y cuando el sistema de administración de fondos ha crecido tanto en el país, hace o no sentido que eso siga igual.

Al respecto, afirmó que la integración vertical limita la competencia en la industria, y que esto ha sido discutido por largo tiempo a nivel académico, por lo que argumentó que lo que proponen no es algo ideológico.

Por otro lado, dijo que se pretende tener un sistema que sea mixto, con distintos componentes, y ya no solo capitalización individual como ocurría en 1981, recordó que ahora también existe la PGU, y que en la reforma previsional quieren agregar seguros.

Marcel explicó que la gente quiere saber cuál es la pensión que tendrá a futuro, y dijo que sería raro que una vez que se creen los otros pilares del sistema, que representan gran parte de la pensión final, que el punto de cotacto con los afiliados sea con el pilar que entrega la menor parte de la pensión.

Argumentó que el ahorro individual significa una tasa de reemplazo del 17%, con las pensiones solidarias subió a 55%, y esperan que con la reforma sea cercano a 65% o 70%. Entonces consultó: ¿Hace sentido que los administradores del 17% sean el punto de entrada y de contacto con todo el sistema? Creo que es algo que tenemos que preguntarnos”.

En todo caso, agregó que hay muchas formas de resolver eso, y puntualizó que lo que propusieron en la reforma no es la única vía posible. Ejemplificó con que se podría tener un ente público con todo el back office, o un joint venture con todos los actores del sistema tal como funciona hoy Previred, por ejemplo. También dijo que se puede tener una especie de plataforma como Amazon, que provea un espacio que conecte a los distintos proveedores del sistema.