Ex presidente del BC cree que “no tiene ninguna posibilidad” de ser aprobada la fórmula del 6% de cotización

A casi una semana de la aprobación de la reforma previsional en la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de 14 meses de trámite legislativo, el ex presidente del Banco Centra e investigador senior del CEP (Centro de Estudios Públicos), Rodrigo Vergara, aseguró que la propuesta oficialista no tiene piso, y cree que la fórmula del 6% de cotización no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada.

La sesión del pasado miércoles tuvo un sabor agridulce para el Ejecutivo, porque si bien se visó la creación del seguro social y los artículos sobre la Pensión Garantizada Universal, los diputados rechazaron varios temas medulares para el gobierno, entre ellos, el incremento de la cotización en 6% con cargo al empleador, que era el principal nudo de la reforma, donde la propuesta contemplaba que 3% se destinara a cuentas individuales y el otro 3% al Seguro Social.

Lo último en Pulso

En esa línea, Vergara sostuvo que “cuando uno mira el proyecto del gobierno, observa que, efectivamente, hay un 3-3 donde hay una redistribución intergeneracional. El problema, cuando uno mira los números y las cifras, es que, obviamente, cuando se produce eso, aumenta las tasas de reemplazo de los actuales jubilados. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es, básicamente, que los jubilados, los que están en la casa, les saco cotizaciones a los trabajadores, a los que están cotizando, y se los entrego a los actuales jubilados. Naturalmente, sube la tasa de reemplazo de los actuales jubilados. Que es parte de lo que se buscaba. Pero cuál es el problema. Que alguien los paga. Esto no es gratis. ¿Y quién los pagan? Los pagan los futuros jubilados, principalmente (…) Entonces, es como bien especial. Porque lo que uno ve es, ok, subo la tasa de reemplazo hoy día, pero las bajo hacia el futuro” dijo en radio Pauta.

Y agregó que “las pensiones en Chile son bajas básicamente por tres motivos. Uno, es que la tasa de cotización es baja. Y eso, bueno, es mucho más baja que en los países de la OCDE. Y eso, de alguna forma, lo enfrenta este proyecto. De nuevo, la discusión está en cómo se distribuye. Dos, la densidad de cotización, y ese es probablemente el punto más importante, es muy baja. Y eso no se enfrenta en absoluto. Y tres, la edad de jubilación también es muy baja. Y eso no se enfrenta. O sea, dos de los tres puntos, probablemente los puntos más importantes, al menos el tema de la laguna, no se enfrentan en el proyecto”.

En cuanto al financiamiento del aumento de la PGU, Vargas reconoció que “la PGU cambió significativamente el panorama de las pensiones en Chile, eso lo tenemos que tener claro. La PGU hizo que precisamente esas tasas de reemplazo subieran y subieran significativamente, y subieran particularmente en aquellos sectores de menores ingresos o que tenían menores jubilaciones, que tenían menos cotizaciones, que tenían más laguna, etcétera”.

Ex presidente del BC cree que “no tiene ninguna posibilidad” de ser aprobada la fórmula del 6% de cotización FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Con respecto a la posible ley de cumplimiento tributario que pretende recaudar 1,5 puntos del PIB, que ingresó la semana pasada el Gobierno, el economista señaló que “en el pasado hemos tenido eso, y en general hemos visto que las proyecciones que se hacen sobre reducción o aumento de la recaudación han sido muy optimistas. Y a mí me parece que este número es súper optimista. Ojalá que se lograra la mitad de lo que se dice que ya es un montón de recursos. Ahora, a mí me parece que en general podría haber acuerdo en una cosa de esta naturaleza. Hay que precisar algunas cosas. Un ejemplo. En el caso de la norma anti-ilusión, se plantea que haya un comité de expertos que califique si es que corresponde o no corresponde la medida administrativa. Yo creo que es súper importante que ese comité sea absolutamente independiente. Y los miembros no sean nombrados por el director de impuestos internos. Y tampoco puedan ser removidos por el director de impuestos internos”.

Por último, sobre la reunión para hoy y mañana del del Banco Central, en la que se discutirá sobre la baja a la política monetaria, el ex presidente dijo que “esperaría que haya un ajuste significativo. ¿Qué es lo que es un ajuste significativo? Más de 100 puntos base (…) Además, se da la circunstancia especial de que la próxima reunión es recién en abril. Entonces, creo que el Banco Central no puede esperar hasta abril para hacer una baja adicional. Así que necesitamos una baja muy significativa en esta reunión”.