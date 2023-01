Patricio Fernández, exsuperintendente de Salud por situación de las isapres: “El sistema completo está en riesgo”

El ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, se refirió esta mañana a la situación actual de las Isapres en el país, asegurando que las instituciones se encuentran en una de las etapas más complejas en la historia del sistema mixto de salud. “Hay un problema de liderazgo. Es evidente que el gobierno no ha tenido la capacidad política de tomar las riendas, decir por dónde vamos a avanzar”, señaló.

De acuerdo a Fernández en entrevista con radio Infinita, esta situación “es innegable con el arrastre de pérdidas. Pero independientemente de eso, hay síntomas que dan cuenta de esto: términos de convenios entre Isapres y clínicas, despidos masivos de la fuerza de ventas, retraso en los pagos de los reembolsos, tasas históricas de rechazos y reducción de licencias médicas, etc”.

En este escenario, el abogado recordó el programa de gobierno del presidente, Gabriel Boric: “Fijó una línea. Dijo: acá se terminan las Isapres como están hoy día y se va a crear un fondo único que va reunir todas las cotizaciones. Ese fue su objetivo primordial. Con el tiempo se tiene que haber dado cuenta de que el país no está en condiciones, que no podemos incrementar el gasto público”.

Asimismo, Fernández apuntó a una falta de urgencia y definición del camino a seguir con las instituciones: “Si el gobierno quiere adelantar el término de las Isapres, perfecto, esa también es una opción, pero hay que transparentarlo y decir cómo lo va a hacer, y eso es lo que no hemos escuchado hoy día”.

Además, el exsuperintendente de Salud señaló que ante la situación actual “el sistema completo está en riesgo”. Es por esto que, de acuerdo a Fernández, las clínicas están tomando sus resguardos “pero la ley lamentablemente no las autoriza, y muchas de ellas están yendo más allá de lo que la ley les permite” agregó.

En ese sentido, recalcó que “es importante que las personas sepan que si tienen una atención de urgencia, o una cirugía de alto costo, las clínicas no pueden condicionar la atención, por lo tanto, no pueden exigirles dinero por adelantado para una cirugía de alto costo”. De no cumplirse esto, se puede presentar un reclamo ante la Superintendencia de Salud.

“Las garantías que mantienen las Isapres en la Superintendencia de Salud son insuficientes frente a una situación de insolvencia del sistema para cubrir las deudas que tienen” añadió.