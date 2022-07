Clínicas comienzan a cortar convenios con al menos dos isapres

Las clínicas han intensificando las gestiones de cobro con las isapres para que les paguen los US$ 540 millones que les adeudaban a mayo por prestaciones realizadas (facturadas y no facturadas), ya que advierten que, en los últimos 12 meses, los retrasos en el pago de cuentas por prestaciones son cada vez mayores. Los prestadores han amenazado a las isapres con acabar la relación comercial si es no pagan en los plazos que corresponden, algo que esta semana se concretó para dos isapres.

La Clínica Alemana suspendió convenios con Nueva MasVida y Consalud. Además, otra clínica suspendió su convenio con Nueva Masvida: Red Salud, según han reportado los mismos afiliados. Red Salud opera una extensa red de nueve clínicas y 26 centros médicos en varias regiones del país.

En el caso de la Clínica Alemana, la firma comunicó en su sitio web que “los convenios de atención prestador preferente de isapre Nueva Masvida e isapre Consalud con Clínica Alemana ya no estarán vigentes. Si bien se mantendrá la cobertura de acuerdo con tu plan de isapre, el pago de las hospitalizaciones lo deberás realizar en forma directa a la clínica, para luego gestionar el reembolso en tu isapre y seguros complementarios de salud”.

Tras ser consultados, desde Consalud señalaron: “Lamentamos la decisión que unilateralmente ha tomado Clínica Alemana de Santiago. Esta decisión no afecta de ninguna manera el compromiso de Consalud con nuestros afiliados, en que las coberturas que tienen en su plan de salud se seguirán entregando. Adicionalmente, es importante precisar que esta definición de la clínica solo cambia la modalidad de pago de las atenciones hospitalarias realizadas desde el 28 de julio en adelante, de bono a reembolso”.

Si bien los beneficiarios de ambas isapres seguirán recibiendo las coberturas establecidas en su plan de salud, cambia es la modalidad de pago de las atenciones hospitalarias: los afiliados tendrán que pagar directo las prestaciones y luego ir a la isapre a reembolsar. Este cambio se hizo efectivo en Clínica Alemana de la capital desde el 26 de julio para Nueva Masvida, y desde el 28 de julio para afiliados de Consalud.

Clínica Alemana también detalla que “esta medida no afecta la forma de pago de las atenciones ambulatorias, ya que podrás continuar pagándolas a través de bonos emitidos por I-Med, en la medida que la isapre mantenga activo dicho sistema e I-Med se encuentre disponible”. Y agrega que el cambio tampoco afecta “las coberturas finales que dependen de los planes de isapre, seguros complementarios y los convenios o seguros con Clínica Alemana”.

Asimismo, detalla que no afecta “las atenciones ambulatorias en el servicio de Urgencia, consultas, exámenes y procedimientos. Por lo tanto, para estos servicios puedes seguir pagando a través de bono electrónico emitido para la isapre, utilizando tu huella digital, en la medida que la isapre mantenga activo dicho sistema e I-Med se encuentre disponible”. Tras consultar a la clínica por esta decisión, señalaron que “en el caso de las hospitalizaciones, los clientes podrán acceder a facilidades para el pago de la cuenta que les permita gestionar el respectivo reembolso con su isapre”.