Gana fuerza idea de ley corta para que enfermos terminales hagan retiro anticipado de pensiones

El año pasado el gobierno ya se había abierto a la idea de incorporar en la reforma de pensiones que las personas con una enfermedad terminal puedan “retirar” sus fondos de la AFP de manera anticipada. Más tarde, esto se transformó en un compromiso del Ejecutivo.

De hecho, el Presidente Sebastián Piñera reafirmó en julio de este año que en la reforma quieren incorporar “el derecho de los enfermos terminales o con baja expectativa de vida, de aumentar sus pensiones mediante un retiro anticipado de sus ahorros previsionales”.

Pese a que lo que propone el gobierno no es un retiro de fondos per se, lo que ha planteado anteriormente el Ejecutivo es que podrían ingresar indicaciones en la reforma de pensiones para que las personas que tengan una enfermedad catastrófica puedan recibir una mayor pensión, ya que los fondos que hayan acumulado durante su vida, serían calculados en base a su real expectativa de vida, y no según las actuales tablas de mortalidad que rigen para toda la población por igual.

Pero en las últimas semanas el gobierno ha estado evaluando poder enviar una ley corta sobre este tema, señalan fuentes de La Moneda, y que vaya en paralelo a la reforma previsional, tema que aún no está del todo zanjado, pero está entre las alternativas, señala una fuente de Palacio.

Lo anterior, teniendo en cuenta que esta idea tiene consenso entre parlamentarios, y los mismos diputados oficialistas han salido a pedir una ley corta sobre este tema. Además, ir con una ley corta podría restar apoyo de parlamentarios oficialistas que no han definido posturas para el segundo retiro del 10%, ya que en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se están viendo una serie de reformas constitucionales para retirar fondos de pensiones, entre ellas, una que apunta al retiro de fondos para personas con enfermedades terminales (presentada por parlamentarios PS, Evopoli, RN, DC), un segundo retiro del 10%, y una moción que permite retirar fondos en rentas vitalicias, iniciativas que los diputados han dicho que quieren refundir en un solo proyecto.

En una sesión de la Comisión de Constitución del 23 de septiembre, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, se refirió a la moción que busca el retiro anticipado de fondos para enfermos terminales, y dijo que es importante avanzar en esta materia, pero “el problema es que este proyecto tiene ausencia de elementos que son claves para poder regular esta materia, así como tiene algunos problemas en su forma, desde la mirada de la seguridad social”.

Al respecto, dio luces de lo que esperan para una reforma de este tipo: “Creemos que la realidad de los pensionados y trabajadores que se enfrentan a una realidad de ser diagnosticados con una enfermedad terminal, no pueden ser tratados de la misma manera, y la tabla de expectativa de vida claramente no responde, pero sí se deben resguardar principios fundantes de la seguridad social, como son las pensiones de sobrevivencia, y darle protección a ese trabajador en caso de que tuviera una sobrevida”.

En esa misma sesión, el diputado Eduardo Durán (RN) -quien votó a favor del primer retiro del 10%-, recordó que desde el año pasado viene pidiendo al gobierno que se legisle para que personas con enfermedades terminales puedan retirar fondos, por lo que entregó su apoyo a la moción que se está discutiendo en el Congreso. Ese día, sobre el nuevo retiro del 10%, Durán dijo estar en reflexión y que su votación se basará en la respuesta que el gobierno entregará para solucionar la situación económica de las familias afectadas por la crisis.