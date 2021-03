Gobierno anuncia aumento de monto de subsidio al empleo y reitera extensión de ley de Protección hasta el 6 de junio

Este domingo el presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por los ministros del Trabajo, María José Zaldívar; de Hacienda, Rodrigo Cerda; de Economía, Lucas Palacios; y de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, anunció el aumento del monto del subsidio al empleo y reiteró la extensión de la ley de Protección del Empleo, la ley de Crianza Protegida y de la ley que flexibiliza los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía hasta el próximo día 6 de junio.

Sobre el subsidio al empleo, Piñera destacó que a la fecha se han concedido 525.752 en dos modalidades: Regresa, que incentiva el retorno al trabajo de los trabajadores suspendidos; y Contrata, que apunta a la contratación de nuevos trabajadores, con especial foco en mujeres, jóvenes, personas con capacidades diferentes y asignatarios de pensión de invalidez.

En detalle en la línea Contrata se eleva el monto desde un 60% de la remuneración bruta con un tope de $270 mil a un 65% de la remuneración bruta con un tope de $290 mil para mujeres, jóvenes (entre 18 y 23 años), personas con capacidades diferentes y asignatarios de pensión de invalidez.

Para el caso de los hombres desde 24 años, el subsidio se mantiene en 50% de la remuneración bruta, con tope de bonificación de $250 mil.

Piñera precisó que los nuevos beneficios de esta línea estarán disponibles a partir del 15 de marzo y se pagarán el 15 de abril.

En tanto, el subsidio de la línea Regresa aumenta de $160 mil a $200 mil para mujeres, jóvenes (entre 18 y 23 años), personas con capacidades diferentes y asignatarios de pensión de invalidez que haya estado suspendido bajo la ley de Protección del Empleo, en la medida que el trabajador retome sus funciones.

El presidente añadió que en este caso se extiende el beneficio a los trabajadores que se acogieron a la ley de Protección al Empleo, entre el 7 de febrero y el 6 de marzo de 2021, y que estos estarán disponibles a partir de abril.

Además, la duración de estos beneficios será ampliada en dos meses, alcanzando un total de 10 meses para pymes y ocho meses para las grandes empresas, y en ambas se extiende en un mes el plazo de postulación, hasta el 30 de abril de este año.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda afirmó que “como Gobierno estamos comprometidos con la reactivación de la economía de nuestro país, porque sabemos que la crisis causada por la pandemia ha afectado a miles de nuestros compatriotas. Queremos agilizar la recuperación y seguir creando puestos de trabajo y para eso hemos estado trabajando”.

En esta línea, Cerda expresó que “por eso estamos ampliando y perfeccionando esta gran herramienta que ha sido el subsidio al empleo, que en su nueva etapa estimamos beneficiará a un total de cerca de 200 mil nuevos trabajadores, adicionales a los 507 mil que ya están recibiendo los beneficios”.

Desde Hacienda estimaron que el costo fiscal de las modificaciones al subsidio al empleo ascienden a cerca de US$415 millones, mientras que el programa completo de subsidios al empleo, anunciado en septiembre del año pasado, contempla recursos por cerca de US$2.300 millones.

El economista senior de LyD, Tomás Flores afirmó que el subsidio al empleo “en el caso de Chile tiene una cobertura que es bastante destacable, entonces es mucho más estimulador para contratación de mano de obra que lo que hemos visto en el pasado. Hoy en esta economía que está vacunándose aceleradamente, lo más relevante es poder recuperar los niveles de empleo que había antes de la pandemia y este tipo de mecanismo es bastante eficiente para ello”.

En empleo femenino, Flores añadió que “se ha visto menos efectividad por un fenómeno que está asociado a la pandemia misma, porque en la medida en que no tengamos la inmunidad de rebaño, es difícil abrir jardines infantiles o ese tipo de actividad que es muy intensa en mano de obra femenina. Aunque tu coloques un subsidio que sea del 70% del sueldo para una trabajadora de un jardín infantil, mientras no abra no hay vuelta, no hay subsidio que te pueda revertir eso”.

Extensión de ley de Protección al empleo

El presidente Piñera afirmó que durante el período más álgido de la pandemia se perdieron 1,8 millones de empleos y que, a partir de agosto del año pasado, se comenzaron a observar indicios de reactivación, alcanzándose más 800 mil puestos de trabajo recuperados, según datos del INE.

El mandatario destacó que para proteger los puestos de trabajo ha sido muy importante la ley de Protección del Empleo, a la que se han acogido más de 860 mil trabajadores (785 mil suspendidos) desde que entró en vigor en abril de 2020.

Piñera expresó que “debido a que aún hay muchas comunas en cuarentena o con restricciones de funcionamiento, se hace necesaria una mayor continuidad de los beneficios”. Por esto, reiteró la extensión de la vigencia de la ley de Protección del Empleo, de la ley de Crianza Protegida y la ley que flexibiliza los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía hasta el próximo día 6 de junio.

Además, se otorgarán tres giros adicionales con cargo al fondo de cesantía solidario, llegando a un total de 15 giros, para los trabajadores suspendidos por acto de autoridad.