Isapres califican de engaño el proyecto del gobierno: “La iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema”

Este martes el gobierno ingresó el proyecto de ley corta de isapres. Desde la industria calificaron la iniciativa que se discutirá en el Senado como un engaño, y señalaron que “disfraza un cierre por secretaría del sistema”.

A través de un comunicado, la asociación de isapres, indicó que “la Corte Suprema mandató un ordenamiento. El proyecto que ha ingresado al Congreso es un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos”.

Asimismo, agregó que “la propuesta denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud, los beneficiarios de Isapre y en particular con los enfermos. Promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión”.

El gremio enfatizó que la propuesta del Ejecutivo obligará a los usuarios a irse a Fonasa.

“La iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema Isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa, que no da abasto para atenderlas. Creemos que las posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud. Los pacientes no son herramientas políticas”, agregó el gremio.

Por último, hicieron un llamado al Congreso a evitar la caída del sistema privado de salud.

“Hemos sobrevivido una cruenta pandemia, combinando los esfuerzos públicos y privados. Esperamos que el Congreso evite una nueva y mayor emergencia sanitaria, y el desmantelamiento del sistema privado de salud”, finalizó.

Serán más de US$1.400 millones los que las isapres deberán restituir a sus afiliados para devolver los cobros en exceso que se generan al aplicar la nueva tabla de factores, tras el fallo de la Corte Suprema. Así lo confirmó el superintendente de Salud, Víctor Torres, ante la Comisión de Salud del Senado esta semana.

El monto que debe devolver cada isapre varía. Según la presentación que mostró el gobierno en el Congreso, la isapre que desembolsaría el menor monto es Isalud, pues debe restituir US$ 5 millones entre 1.977 contratos. Y la que tiene la cifra más alta es Cruz Blanca, pues deber devolver US$ 352 millones entre 163.996 contratos.

Las aseguradoras ya habían advertido que dicho monto era una lápida para la industria, advirtieron que equivale a toda la utilidad del sistema en 33 años. Desde el gremio también detallaron a principios de marzo que dicha cifra es “cuatro veces mayor al patrimonio de todo el sector”.

El proyecto ingresado por el gobierno incluye un fortalecimiento de Fonasa, y el superintendente de salud confirmó que solicitaron una prórroga del plazo al máximo tribunal.