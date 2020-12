Juan Sutil, presidente de la CPC: “Lo que me preocupa es la codependencia que se genere si China toma una posición relevante en un país como Chile”

Una mirada con cierta preocupación es la que tiene el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) y empresario agrícola, Juan Sutil.

En lo concreto, dice que lo que le preocupa es la codependencia que esto pueda generar en el futuro y lo eventualmente afectado que podría verse el país ante cualquier controversia comercial, como la que se vio el año pasado entre Estados Unidos y China. En este sentido, se muestra a favor de emular el ejemplo de países europeos y poner niveles a la inversión extranjera.

¿Comparte la mirada del Ministro Walker sobre una positiva temporada para el agro?

-Sí. Yo también veo una temporada muy promisoria, explicada en parte por la calidad de la fruta; el rendimiento de los cultivos y la ausencia del fantasma de la sequía. Por eso creo que vamos a tener una temporada para el 2020-2021.

El ministro dijo que la falta de mano de obra en el sector era un factor que preocupa, ¿cómo lo está viendo?

-En efecto. En términos de mano de obra tenemos un problema importante, y sobre esto hay varios elementos que a mí me preocupan. El primero, como dijo el ministro, tiene que ver con que por la pandemia, este año no hubo migrantes como en temporadas pasadas. A esto se le suma el legítimo temor de los trabajadores a los contagios y en el caso de las mujeres, se presenta el tema del cuidado de los niños.

¿Y las remuneraciones, eso no juega un rol en esta falta de mano de obra?

-A mi juicio no es un tema de remuneraciones. Creo que esto tiene que ver con que se está privilegiando la informalidad y como las empresas no aceptan este tipo de situaciones, esto lo que finalmente hace es que no se pueda cumplir con las dotaciones.

Es que la verdad no se justifica, porque yo, por ejemplo, tengo trabajadores que cosechan fruta y que ganan entre $1 millón y $1,5 millones en 20 días de trabajo. Al menos en la agroindustria y en la construcción no creo que este sea un factor. Lo que sí creo es que hay personas que por la vía de la informalidad buscan mantener los beneficios que da el Estado.

¿En qué zonas se acentúa esta falta de mano de obra?

-La menor dotación se está dando en la quinta región, concretamente en el Valle de Aconcagua, seguido de la Región Metropolitana sur y en la séptima región. Eso es lo que me han dejado las conversaciones con varios empresarios agroindustriales. En el caso de la construcción, la falta de personal se está dando más bien en la zona metropolitana.

¿Cómo ve al sector exportador para esta temporada 20-21 a raíz de la pandemia?

-El sector exportador de agroalimentos y alimentos en general podría enfrentar un desafío importante si se produce un rebrote de la pandemia y su efecto en el acceso a determinados mercados. Ahora, la experiencia que tuvimos al inicio de la pandemia en Chile, nos hace presumir que al ser alimentos y al tener un carácter de primera necesidad no debiera haber mayor problema para ingresar a esos mercados, salvo los controles sanitarios que se tienen en cada país, por lo tanto, yo no veo que vayamos a tener un problema grave.

Entonces, ¿ve que la agroindustria será un puntal para la recuperación de la economía de 2021?

-Sí. Yo creo que la recuperación del 2021 va a estar sostenida en gran parte por la minería, en cuyo caso ya estamos viendo un mejor precio del cobre, y por agroindustria y de alimentos en general, creo que esta última va a ser muy favorecida como lo fue en este año. Yo creo que todo esto va a hacer que la economía vaya algo mejor, en particular la del sector agrícola.

En otros temas, ¿cómo está viendo el tema de la compra de CGE por parte de una empresa estatal china? ¿Hay aprensiones o preocupación por el avance de China en Chile?

-Si China toma una posición relevante en un país pequeño como Chile, lo que me preocupa es la codependencia que se genere y que quizá no sea la correcta. Por supuesto que soy proinversión y sobre todo de la extranjera, pero también los países deben tener la responsabilidad de medirla desde el punto de vista estratégico.

En ese sentido, si China concentra mucha inversión pública o privada en el país nos puede poner en una situación compleja, porque finalmente nosotros necesitamos de ese país para crecer, entonces, cualquier controversia comercial nos puede dejar mal.

Creo que lo prudente es hacer como los países europeos que ponen ciertos niveles. Creo que cualquier inversionista extranjero, incluido China, debe someterse a las leyes, y a la no concentración del capital.

¿Les sorprendió el Imacec negativo de octubre?

-Siguiendo la tendencia de lo que decían muchos economistas, yo también pensaba que este imacec de octubre iba a ser algo mejor. Pero como eso no se vio así, ahora las expectativas de caída para este año vuelven a estar más cerca del 6% que del 5,5% en que estaban antes.