Arremetida china en la energía de Chile empuja a diputados a presentar proyecto para reglar participación extranjera en sectores estratégicos

Ante sus dudas de que un gigante estatal chino ingrese a un sector estratégico del país, el diputado Jaime Naranjo (PS) y Miguel Mellado (RN), presentaron un proyecto de ley para que estas situaciones sean definidas por una iniciativa con apoyo del Congreso con quórum.

La idea apunta a establecer una regla formal de habilitación cuando un Estado extranjero adquiera la propiedad de compañías privadas que se puedan considerar indispensables para el funcionamiento de la población.

Los parlamentarios, ambos de la Comisión de Economía, patrocinan este proyecto por su inquietud ante la arremetida de la estatal china State Grid, que pasará a controlar más de la mitad del mercado de distribución eléctrica en el país tras acordar la compra de CGE.

Así lo reafirma Naranjo: “La inversión en el área eléctrica es preocupante porque es estratégica y porque tendrá la información de 4 millones de clientes. Esta no es una acción contra el Estado chino sino contra cualquier Estado, no es una ley anti inversiones, porque no hablamos de los privados, pero es muy distinto cuando otro Estado invierte como tal. Eso debe quedar regulado para que el día de mañana no nos llevemos ningún tipo de sorpresa”.

Por su parte, el diputado Mellado recordó que el próximo 15 de diciembre invitaron al gobierno para conocer su opinión al respecto de esta mega inversión. “Le hemos dicho al gobierno la importancia de realizar análisis geopolíticos. No podemos dejar que inversiones de otros Estados entren como Pedro por su casa a nuestro territorio mientras que el Estado de Chile no puede hacer lo mismo, eso no es igualar la cancha. Así que cualquier inversión debe pasar por los mismos filtro, nos parece de toda justicia”, acotó.

Constitución

En el fondo, la reforma agrega un numeral (21) al artículo 19 de la Constitución Política: “Una ley de quórum calificado, deberá autorizar la inversión de estados extranjeros en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional”.

Cabe recordar que un quórum calificado implica la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, el cual es requerido si el Estado chileno quisiese convertirse en empresario en alguna actividad específica o aspire a participar en algún área específica.

Así también se recuerda que en el ordenamiento chileno existe la denominación de “empresas estratégicas” a las cuales se les impide el derecho a huelga según está reglamentado en el Código del Trabajo, y cuya calificación se efectúa cada dos años. En esta categoría están: " las corporaciones o empresas, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional”.

En el listado vigentes, recuerda el parlamentario, se encuentra la empresa ENEL, que hoy es controlado por el Estado Italiano, y Chilquinta, propiedad de State Grid.

En otro plano, el próximo 15 de diciembre la Comisión de Economía recibirá a 4 ministros para conocer su opinión ante esta mega inversión estatal china.