La sucesión de Pablo García en el Banco Central: los nombres que ya asoman

Un nuevo proceso de cambio de consejero se viene en el Banco Central (BC). Luego de la salida anticipada de su presidente de ese entonces, Mario Marcel, en enero de 2022, para irse como ministro de Hacienda al gobierno entrante de Gabriel Boric, y del fin del período de Joaquín Vial en febrero del mismo año, ahora le toca el turno de marcharse al actual vicepresidente del instituto emisor, Pablo García.

Los 10 años de García como consejero del Banco Central se cumplen el 22 de enero de 2024, ante lo cual restan siete meses para que el Ejecutivo nomine a su sucesor, en lo que constituirá el primer nombramiento de los dos que le corresponde hacer a Boric en el ente rector durante su mandato, y que marcará una señal de hacia dónde él y su principal asesor en este nombramiento, el ministro Marcel, inclinarán la balanza en el equilibrio técnico y de representación política que existe en el consejo que dirige la institución que vela por el control de la inflación en el país.

Si bien el tema aún no está en el centro de la discusión pública, todos los involucrados saben que se avecina y ya comienzan a surgir las primeras alternativas de nombres para el cargo. Desde el gobierno, consultado el titular de Hacienda, puntualiza que es una materia que se verá en los próximos meses. “Es un poco temprano todavía. Claramente es un tema que vamos a tener que abordar, pero en un tiempo más”, sostiene Marcel.

El consejo del Banco Central tiene cinco miembros y hoy está conformado por la primera presidenta en su historia, Rosanna Costa; García, como vicepresidente; Alberto Naudon; Stephany Griffith-Jones, que entró en el cupo de Marcel, y Luis Felipe Céspedes, que reemplazó a Vial. Dicho órgano es un cuerpo colegiado, donde todos sus integrantes tienen el mismo peso a la hora de votar, pero en el cual, en este caso, la presidenta, es primus inter pares y la principal “voz” de la entidad.

A los consejeros los nombra el Presidente de la República, lo que luego debe ser refrendado en el Senado por mayoría simple. Desde el regreso a la democracia, cuando se pactó un primer consejo con dos representantes de gobierno, dos de oposición y un quinto más independiente validado por ambos sectores que fue designado presidente (Andrés Bianchi), la tradición ha sido respetar, en términos generales, la sensibilidad política del consejero que sale, aunque ha habido algunas excepciones y la equidistancia del quinto integrante se abandonó muy pronto.

En el caso de Pablo García, él asumió como consejero en enero de 2014, en reemplazo de Manuel Marfán, economista del mundo PS. A García, un técnico de amplia trayectoria y experto en política monetaria, se lo consideraba más ligado al PPD, pero de todos modos el PS apoyó su nominación.

26 ABRIL 2023 LOS MINISTROS MARIO MARCEL, JEANNETTE JARA Y ALVARO ELIZALDE, DURANTE COMISION DE TRABAJO POR SALARIO MINIMO. FOTO: DEDVI MISSENE

La trama política

Dado lo anterior, para la mayoría de las fuentes consultadas para este artículo, lo que corresponde en esta ocasión es que el sucesor de García venga del sector que hoy se denomina Socialismo Democrático. Sin embargo, hay quienes plantean que la otra coalición del actual oficialismo, Apruebo Dignidad, y en particular dentro de ella el Frente Amplio, también podría tener algo que decir en cuanto a dicho cupo.

Así, entonces, en el ámbito político, esa será la primera definición a resolver por el gobierno, sobre lo cual se mencionan otros dos factores a considerar. El primero, la representación de la actual consejera Griffith-Jones. De acuerdo a altos personeros de la exadministración de Sebastián Piñera, que fue quien la nominó en febrero de 2022, su nombramiento, conversado con Boric y Marcel en atención a que estaba ad portas de asumir el nuevo gobierno, se entendió como de “perfil Frente Amplio”. Sin embargo, ella en una reciente entrevista con Pulso señaló que “efectivamente, soy más bien de centroizquierda”.

Al respecto, un personero del Frente Amplio reconoce que la mirada “progresista” de Griffith-Jones los representa, pero dice que efectivamente su grupo de pertenencia se ubica en el Socialismo Democrático, por lo que cree que su sector debería impulsar una candidatura propia al consejo del Central.

El otro elemento a tener en cuenta se refiere a la oposición. Siempre en estas designaciones se busca un amplio apoyo de todo el espectro político, pero esta vez será esencial la visión de la centroderecha, dado que el gobierno no tiene mayoría en el Senado. Y se considera que eso, entonces, les cierra la puerta a candidatos “muy de izquierda” o de características “más políticas que técnicas”.

Para el senador socialista e integrante de la Comisión de Hacienda José Miguel Insulza, es claro que su sector “tiene que mantener el cupo, porque corresponde mantener los equilibrios que hay”. Agrega que “por la situación que existe en el país, no es el momento de empezar a innovar”.

Otro que apunta en la misma dirección es el exvicepresidente del instituto emisor, Manuel Marfán: “Mi impresión es que el reemplazo de Pablo García debiera venir del mundo del Socialismo Democrático, donde hay muy buenas alternativas para el puesto”.

Por su parte, el economista de Rojas y Asociados, Patricio Rojas, plantea que “en términos políticos, el PDD ha ido perdiendo relevancia y ese puede ser un factor adicional en esta discusión”.

Mientras que el economista socio de Gemines, Alejandro Fernández, va más allá y sostiene que “Pablo García es de centroizquierda y debería reemplazarlo alguien de esa sensibilidad que tenga la capacidad suficiente como para estar en el consejo. Creo que no hay nadie capacitado para ese cargo en la extrema izquierda, es decir, de Apruebo Dignidad”.

En la oposición, el senador RN Rodrigo Galilea, a quien se identifica como uno de los interlocutores con quien el gobierno vería el tema, junto con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), indica que “todavía no se ha iniciado ninguna conversación, pero en el Senado siempre se ha visto con un alto nivel de madurez la decisión”. Y añade que “lo que siempre hemos buscado en el consejo del BC es que estén representadas las distintas visiones económicas que existen en el país, las distintas sensibilidades políticas, pero compatibilizándolo con personas de altísimo nivel y trayectoria indiscutible. Eso es lo que le da prestigio al BC y peso a sus decisiones”.

En privado, una fuente de ese sector que conoce de este tipo de tratativas, enfatiza que para la derecha no hay dudas de que el puesto corresponde a la centroizquierda y no al Frente Amplio, y recuerda que Marcel se inscribe en el Socialismo Democrático.

12 Abril 2019 Entrevista a Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander Foto: Andres Perez CLAUDIO SOTO GAMBOA - RETRATOS

El factor técnico y el escenario macro

La valía técnica de los candidatos para el consejo del ente rector es la otra consideración que todos mencionan y que se estima que el ministro de Hacienda buscará preservar en este nombramiento, sobre todo habiendo sido él timonel de la institución. Pero, además, dicen varios consultados, no se puede perder de vista el escenario macroeconómico en el que asumiría el nuevo consejero -a inicios del próximo año-, con una inflación en retroceso, pero con una economía aún bastante fría, lo que acrecentará las presiones para que el Banco Central acelere en 2024 la baja de la tasa de interés que se espera parta en julio próximo, desde el actual nivel de 11,25%.

“El BC tendrá que esquivar el fantasma de un sobreajuste, y ahí será importante el timming de sus decisiones monetarias”, afirma un economista, quien agrega que Marcel buscará a alguien que le dé confianza de tener una buena lectura macro.

Por ello, varios realzan que sería deseable alguien con la misma alta expertise monetaria de García. “Pablo García es un consejero muy relevante, técnicamente muy bueno. Que termine su período es una pérdida para el consejo”, manifiesta Patricio Rojas. No obstante, Alejandro Fernández matiza que “hay otros cuatro consejeros que llevan trabajando al menos dos años juntos, por lo que quien se integre no tendrá grandes desafíos que enfrentar, sólo ser prudente y no pretender saber más que los que ya están ahí”.

Lo que no está claro entre los consultados es cuánto pesará el factor de género en esta nominación. Para algunos, teniendo ya el consejo dos mujeres y una de ellas presidenta, no debiera ser un imperativo para la decisión de Boric-Marcel, pero sí, apunta un personero de oposición, la lista corta que le presente el ministro de Hacienda al Primer Mandatario tendrá que incluir a una mujer.

03 Junio 2022 Entrevista a Claudia Sanhueza, Subsecretaria de Hacienda. Foto: Andres Perez

Los candidatos que se mencionan

Desde el punto de vista de quienes aspiren al cargo, se mencionan dos contras que pueden pesar para algunos: el hecho de que, en principio, este consejero no tiene perspectivas de llegar a ser presidente del BC, y que los salarios del consejo están por debajo de los de sus pares en el sector financiero privado. En lo primero, le corresponderá al próximo gobierno nombrar al nuevo timonel del BC en 2027, y en lo segundo, hoy los consejeros reciben una remuneración bruta de $ 14.919.915 y una líquida de $ 10.595.844 -el presidente percibe una renta bruta de $ 17.903.898-.

Bajo todas estas consideraciones, uno de los nombres que más se repiten entre los consultados es el del economista jefe de Santander, Claudio Soto. Técnicamente muy bien calificado y de sensibilidad de centroizquierda, se le considera cercano al PS y fue el coordinador macroeconómico de Hacienda durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Se lo llevó precisamente del BC -donde era gerente de Análisis Macroeconómico e hizo una larga trayectoria- el exministro Alberto Arenas y luego siguió con Rodrigo Valdés.

Es economista de la U. de Chile y tiene un doctorado en la Universidad de Nueva York. Entre sus amigos y compañeros de curso de la época universitaria están el economista PS Óscar Landerretche y la actual subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner. Sus cercanos afirman que se vinculó con Marcel cuando este era presidente del BC y Soto estaba en Hacienda, por lo que el actual ministro lo ubica perfectamente y conoce sus “credenciales técnicas”.

De hecho, inquirido sobre quiénes pueden ser las cartas del Socialismo Democrático para el puesto, Manuel Marfán enumera: “Andrea Repetto, Andrea Butelmann y Claudio Soto. Todos ellos tienen los conocimientos y la solidez técnica para desempeñarse muy bien como consejeros y son de sensibilidad de centroizquierda”.

10 Abril 2023 Fachada Banco Central Foto: Andres Perez

En el caso de Andrea Butelmann, también es mencionada por varios personeros. Actual directora de Espacio Público, es doctora en Economía de la U. de Chicago y se ha dedicado a temas relativos a la regulación de mercado, donde fue ministra del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Se la identifica como cercana al PS y tiene una buena llegada con Marcel. Y aún cuando no es una experta en temas monetarios, se la ve como una economista muy sólida técnicamente y con mucho seniority.

En una tecla que combina la expertise técnica con un perfil más político, hay quienes ven como candidato al exministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, recordando que ya estuvo en el instituto emisor, donde fue su gerente de Estudios. Su cercanía con el Presidente Boric y con Marcel le juegan a favor, y ellos impulsaron su opción a presidir el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que no fructificó. No obstante, los reparos que podría tener la oposición a su nombre es un factor en contra y también se señala que dada su extensa trayectoria, ser sólo consejero podría no ser atractivo para él.

Otra opción que ponen algunos economistas sobre la mesa es la del actual comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Kevin Cowan, quien termina su periodo en esa entidad en octubre de este año. Su perfil, al igual que el de Soto, es técnico, aunque más experto en temas financieros que en el política monetaria, y su sintonía política de centroizquierda. Quienes lo mencionan afirman que si bien puede situarse entre el PPD y la DC, es cercano al ministro Marcel, lo que sería un plus en este proceso. También tiene un pasado en el BC. Fue gerente de la División de Política Financiera entre 2007 y julio de 2014, y entre septiembre y diciembre de 2017, antes de ser nombrado en la CMF, fue asesor macroeconómico y financiero de Nicolás Eyzaguirre en Hacienda.

En el evento de que Apruebo Dignidad busque disputar este cargo, el nombre que más se repite es el de Claudia Sanhueza, actual subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei) y exsubsecretaria de Hacienda. Se la ve como una persona del ADN del Frente Amplio y su cercanía con el Presidente Boric es su mayor respaldo. Ella estuvo desde un comienzo en el equipo programático y tiene ascendencia en ese sector político. Su contra, que al parecer no logró entablar una relación profesional de confianza con Marcel mientras estuvo en Hacienda.

Otras dos alternativas que aparecen, pero que por distintas razones tienen pocas posibilidades de llegar al BC, son las de Andrea Repetto y Hernán Frigolett. La primera asumirá en julio próximo como directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y quienes la conocen sostienen que esa labor la tiene muy motivada y concentrada, por lo que no estaría interesada en dejarla. Y el segundo, es el actual director del Servicio de Impuestos Internos (SII). Si bien es un nombre que el PS siempre ha impulsado, su rol actual le resta chances y tampoco gusta en la oposición por su perfil más político.