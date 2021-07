Las exportaciones de Chile suben con fuerza en el primer semestre y valor de envíos de cobre supera los US$ 25.000 millones

El comercio exterior de Chile sigue recuperándose luego del complejo 2020 cuando los cierres y cuarentenas en todo el mundo golpearon el intercambio comercial.

De acuerdo al Banco Central, la balanza comercial experimentó un superávit de US$ 1.095 millones en junio, acumulando así un saldo de US$ 8.406 millones en el primer semestre.

Las exportaciones (FOB) treparon a US$ 7.445 millones en el sexto mes del año, lo que representa un fuerte salto de 21,5% en doce meses.

Con este resultado, el valor de los envíos chilenos al exterior sumó US$ 45.377 millones en el primer semestre, lo que representa un fuerte salto de 29,4% respecto al mismo lapso del año pasado.

Las exportaciones de cobre, el principal producto que envía Chile al exterior, llegaron a US$ 4.367 millones en junio, frente a los US$ 3.052 millones de junio 2020. Así, en el balance de 2021, llegaron a US$ 25.712 millones, lo que supone un fuerte salto de 58,4% en doce meses.

La entidad dirigida por Mario Marcel reportó también que las importaciones (FOB) llegaron a US$ 6.350 millones en junio, un aumento de 61,7% respecto a junio del año pasado.

Finalmente, en el balance del primer semestre, el valor de las importaciones alcanzan un global de US$ 36.971 millones, lo que supone un salto de 42,1% en doce meses.