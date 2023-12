Marcel tras plebiscito: “Me imagino que algo tendrá que cambiar la actitud que ha tenido la derecha hasta ahora”

Tras el resultado del plebiscito en que se impuso la opción “En contra” a la nueva propuesta constitucional el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que los partidos de oposición deben cambiar de actitud y abrirse a generar acuerdos.

“La política de los portazos, de las líneas rojas, hay que erradicarla. Eso la ciudadanía no lo quiere, la ciudadanía quiere acuerdos que generen cosas concretas”, dijo Marcel en entrevista con Radio Pauta.

Asimismo sostuvo que “lo que tenemos que reconocer es que tras la elección de ayer hay otro actor que es el pueblo de Chile, que se pronunció claramente en contra de una manera de hacer las cosas, que es tratar de imponer las ideas a los demás”.

En medio de las dificultades que ha tenido el gobierno para poder avanzar en la propuesta de reforma tributaria y la reforma previsional, Marcel afirmó que “me imagino que algo tendrá que cambiar la actitud que ha tenido la derecha hasta ahora, considerando que la ciudadanía rechazó de manera categórica su propuesta, ya no podemos decir que el gobierno no tiene agenda o que no le importa el crecimiento”.

Pacto fiscal

En específico respecto al pacto fiscal sostuvo que la propuesta del gobierno impulsa el crecimiento, pero también necesita allanar otras maneras de financiamiento.

“La Comisión Marfán es muy clara en que sí, el crecimiento ayuda y tenemos que acelerarlo. Pero para poder juntar los recursos que necesitamos no nos alcanza ni siquiera en 10 años, entonces ¿Le vamos a decir a la gente que espere 10 años?”, planteó.

Consultado sobre lo que viene para las reformas que está impulsando el Ejecutivo, y en particular, el pacto fiscal, el ministro de Hacienda explicó que su administración ya ha cedido en sus posiciones.

“El gobierno no le ha pedido a los partidos políticos que adhieran a una reforma tributaria. En el pacto fiscal, lo que ha hecho el gobierno es pedirles que suscriban una serie de principios y criterios a los cuales el gobierno se compromete”, señaló.

En este sentido precisó que son medidas para reformar el Estado, para impulsar el crecimiento, y en materia tributaria, una serie de principios para que se reduzca la carga tributaria sobre las empresas y el esfuerzo lo hagan las personas de mayores rentas.

Sobre las iniciativas que prontamente ingresarán al Congreso, Marcel detalló tres proyectos de ley: la iniciativa para agilizar los permisos para las inversiones, el proyecto sobre cumplimiento tributario y la legislación permanente para regular la relación entre la sociedad civil y el Estado. “Esas tres iniciativas están en condiciones de ser presentadas en enero”, dijo.

Sin embargo sostuvo que no basta con enviar los proyectos, ya éstos tienen que aprobarse y que, para ello todos los sectores tienen que mostrar su disposición a ceder.