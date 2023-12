Marcel y baja de tasas del Banco Central: “Es el reflejo de una perspectiva de reducción de la inflación mayor que la que teníamos antes”

Luego que el Banco Central optara por reacelerar su ritmo de reducción en la tasa de interés, bajándola de 9% 8,25%, con lo que ahora ubica en su menor nivel en 18 meses, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que ello demuestra que la convergencia hacia la meta inflacionaria se dará antes de lo esperado.

“Por la lectura del comunicado del Consejo del Banco Central de ayer vemos que la rebaja de 75 puntos base en la tasa de interés de política monetaria es el reflejo de una perspectiva de reducción de la inflación mayor que la que teníamos antes”, dijo al exponer en un seminario organizado por Clapes UC.

En este sentido destacó que “lo que está diciendo el Banco Central es que la convergencia al 3% de la inflación subyacente se va a dar dentro del primer semestre, por lo tanto, en términos de nuestros indicadores de inflación más persistente vamos a tener la señal de recuperación plena del equilibrio inflacionario en los próximos meses”.

Marcel también resaltó que en el Informe de Política Monetaria (Ipom) dado a conocer este miércoles por el instituto emisor la proyección para el desempeño de la economía este año, que ahora se espera cierre en 0% versus el rango de entre -0,5% y 0%, que estimaba en septiembre, se acerca bastante a la que ha tenido el Ministerio de Hacienda desde hace algún tiempo, que también proyecta una variación nula.

Sobre el artículo publicado por The Economist, que tras medir los 35 países de la Ocde con base a la inflación, PIB, empleo y desempeño del mercado bursátil, ubicó a Chile en el séptimo lugar del ranking que buscó a la economía con mejor desempeño en el mundo durante el 2023, Marcel señaló que “el desempeño económico hay que evaluarlo en sus distintas dimensiones, me imagino que para nadie en esta sala le parecerá indiferente tener 14% de inflación o tener 3%, pero no vamos hablar de eso sino que vamos a hablar sobre que es lo que podemos hacer hacia adelante”.

Al respecto reiteró la importancia de poder lograr la aprobación del pacto fiscal, para dar certeza a la inversión y financiar las necesidades de gasto social. Dijo que las presiones sobre las finanzas se va a incrementar en los próximos años dado que debido al envejecimiento de la población se requerirán mayores recursos para salud y la PGU.

Respuesta a Mewes

Marcel también resaltó la importancia de combatir la evasión de impuestos. En ese punto se refirió al megafraude tributario de $240 mil millones y por el cual este lunes fueron formalizados los 55 imputados a los que se les acusa de delitos impositivos, infracciones aduaneras y lavado de activos, entre otros ilícitos.

“Es un fraude de grandes proporciones sobre todo por la cantidad de personas y de empresas involucradas, se detuvo a 55 personas que habían creado decenas de empresas para emitir facturas falsas, pero una parte de la evasión por esa vía, iba por la vía de simular operaciones de exportación para obtener la devolución de IVA a los exportadores, pero otra parte eran facturas que se vendían en el mercado”.

Por ello dijo “entonces cuando el presidente de la CPC (Ricardo Mewes) dice que no eran empresarios, eran delincuentes probablemente los que lo generaron correspondía a esa descripción, pero las más de 3 mil empresas que compraron facturas falsas son empresas no son delincuentes”.

El ministro también informó que mañana se publicará el documento completo con la nueva propuesta de pacto fiscal.