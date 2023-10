Mario Marcel apunta al paro de profesores y a los efectos del temporal tras sorpresivo Imacec a la baja

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) sorprendió a todos tras registrar una caída de 0,9% en agosto en su variación anual ya que el mercado esperaba un dato positivo, generando decepción sobre la actividad. Sin embargo, en medio del pesimismo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estimó que la caída del Imecec se explicó por algo propio del mes.

“El componente negativo está concentrado en el sector de servicios y está fundamentalmente explicada por el paro de profesores que afectó a la educación pública durante una semana en el mes de agosto, y además por la paralización o por la suspensión de clases con motivo de los temporales que afectaron a la zona centro-sur durante ese mes. Eso explica prácticamente la totalidad de la cifra negativa mensualizada”, dijo Marcel tras un punto de prensa en La Moneda.

De esta forma, el secretario de Estado agregó que, " se trata de factores puntuales que operaron durante ese mes (...) vamos a ver, en la medida que vayamos superando estos factores más puntuales, vamos a ir viendo cifras más positivas”.

Además, Marcel aprovechó la instancia para entregar las perspectivas para Chile durante este año: “Estimamos un crecimiento de cero para el conjunto del año”.

“En la segunda mitad del año vamos a tener cifras más positivas que las que tuvimos al comienzo. Y lo importante es dónde nos deja colocado esa trayectoria para el próximo año, y el próximo año lo que uno puede esperar, en general, son datos bastante más positivos”, agregó Marcel bajo el contexto que el Banco Central está un proceso de bajar la tasa de interés.

Marcel también defendió las proyecciones del gobierno tanto para este año como para el próximo. Esto, también de cara a que el aumento del gasto público en el Presupuesto 2024 se basa en un aumento de la actividad económica con proyecciones mayores a las del mercado.

“Muchos proyectaban caídas de actividad de 2 y 2,5%, la mediana fue durante varios meses una caída de 1,5%, eso no se cumplió y más bien la realidad estuvo bastante más cerca de las predicciones del Ministerio de Hacienda, así que esperamos que eso ocurra nuevamente y tenemos buenas razones para fundamentarlo”, acotó.

El ministro de Estado también rechazó las críticas desde la oposición sobre que las propuesta de la cartera de Hacienda no serían óptimas para el Presupuesto 2024 y que Marcel se estaría alejando de su perfil técnico: “Se ha estado trabajando durante seis meses en producirse un proyecto que distribuye recursos entre 30 y tantas partidas, cientos de servicios y de programas públicos; 8.000 cifras dentro del presupuesto; 2.500 glosas; y 43 artículos, si eso no es trabajo técnico no sé qué es lo que sería”.