Ministra Jara niega que el Presidente conociera de las reuniones con Zalaquett previo a la polémica

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 2 minutos

"La verdad es que yo le informé al presidente con posterioridad cuando esto ya estaba en la polémica. No lo hice con anterioridad porque en verdad me reúno con todo el mundo y no paso por un chequeo para ver con quién me puedo reunir o no, aquí la responsabilidad es mía", dijo Jara.