Tohá afirma que entregará nombres de empresarios que estuvieron en reunión en la que participó en casa de Zalaquett

La ministra del Interior, Carolina Tohá, informó esta tarde que, tras recibir una solicitud por Ley de Transparencia, dará a conocer los nombres de los 20 empresarios con los que compartió en la casa del lobista Pablo Zalaquett en una cita registrada el 15 de junio de 2023.

Esto, luego de que en el informe enviado a Contraloría por la secretaria de Estado -tras ser oficiada por el ente contralor por el motivo de esta cita-, señalara que en esa fecha asistió a una reunión junto a unos 20 empresarios en la casa del exalcalde, a quien Tohá conoce desde “hace más de una década”. Explicaron que fue el propio Zalaquett quien invitó a la ministra, mediante un mensaje telefónico. “La propuesta consistió en una exposición de la ministra respecto de su mirada política de la realidad del país en dicho momento”, detalla en el escrito.

Así, tras participar esta jornada de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Tohá -quien hasta el lunes 15 era la única de los seis ministros oficiados por Contraloría en contestar al requerimiento del ente fiscalizador- fue consultada por la prensa por los nombres de los empresarios que participaron en la cita.

“No me han preguntado eso hasta ahora (en Contraloría), me lo preguntaron por Transparencia y lo vamos a informar. No hay ninguna razón para ocultar algún nombre, ningún nombre”, señaló la ministra Tohá desde el Congreso.

Consultada si estos nombres serán informados a la prensa, la titular del Interior manifestó: ”Sí, se van a informar a través de Transparencia. Yo no los conozco personalmente, son personas que vi una vez en esa reunión. Entonces estamos reconstruyendo eso con la lista”, explicó.

“Había una lista que nos dieron a nosotros, pero yo no los conozco, no los he visto antes. Eran empresas de muchos sectores, eran 20 empresarios. Había gente del retail, había gente de transporte, había gente del sector financiero, de muchos sectores”, agregó Tohá.

Finalmente, requerida si tenía información sobre qué empresas en específico representaban los invitados al encuentro en casa de Zalaquett, la secretaria de Estado afirmó que “sí, la lista la recibió la gente de mi equipo, de los invitados. No sabemos si exactamente los invitados son los mismos que fueron, pero sabemos quiénes fueron invitados”.

“Sí, puedo dar la lista de invitados. No me sé ni un nombre, solo conozco, y ese lo di, (la presidenta de Icare) Karen Thal, porque es la única persona que yo conozco. Los otros no los conozco, pero tenemos la lista”, insistió Tohá.

Oficios de Contraloría

Cabe recordar que desde Contraloría se ofició a los seis ministros que acudieron a citas en la casa de Zalaquett -Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura)-, tras lo cual el Presidente Boric los llamó a reevaluar el registro de las citas por Ley de Lobby y responder lo antes posible el oficio en que Contraloría pedía conocer el contexto de las citas reveladas por Ciper.

Carolina Tohá es la única de las seis que se ha negado a informar la actividad por la citada legislación, al negar que el encuentro fuera parte de una actividad regulada por Ley del Lobby.