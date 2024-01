Cuando el Presidente Gabriel Boric aún no cumple dos años en el sillón presidencial, algunos de los dirigentes de la alianza de gobierno ya comienzan a pensar en quién podría sucederlo. Ese es el caso del secretario general del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, quien ayer transparentó en Radio ADN que él ya tiene un candidato en mente: el ministro Mario Marcel (Hacienda).

“Él reúne las condiciones de seriedad, responsabilidad, de conocimiento del Estado”, afirmó Escalona en referencia al secretario de Estado, quien, pese a ser independiente, ha evidenciado tener una relación cercana con el Partido Socialista.

Si bien Escalona enfatizó en la entrevista que se trataba de una opinión, sus dichos fueron tema obligado en la reunión de mesa que sostuvo ayer la directiva socialista, encabezada por la senadora Paulina Vodanovic. Y es que el surgimiento de Marcel como figura presidencial causó ruido en la colectividad. Si bien no se ha tomado una postura institucional al respecto, son varios los militantes socialistas que han deslizado que ven posible una tercera aventura presidencial de Michelle Bachelet.

La ruda reunión socialista en que Escalona fustigó la eventual candidatura de Bachelet y apostó por Marcel. Mario Téllez/La Tercera.

En ese contexto, la timonel tomó la palabra y solicitó a los presentes que dejaran de anunciar candidatos por los medios. “No es el momento de nombrar candidatos presidenciales”, habría afirmado la senadora, de acuerdo a quienes participaron en la reunión.

Ante la solicitud de la presidenta, Escalona reiteró que levantar a Marcel como candidato respondía a su opinión y que no representaba ni a la directiva ni al partido. Ante su propuesta, uno de los integrantes de la mesa le reclamó a Escalona por abrir la puerta a la candidatura de Marcel justo en medio de la búsqueda de acuerdos para la agenda de reactivación económica que se ha propuesto el Ejecutivo, puesto que ese ruido podía terminar por entorpecer las gestiones del secretario de Estado.

Pero la discusión no quedó ahí. De acuerdo a los presentes, el secretario general reafirmó que no correspondía que Bachelet fuese la candidata del PS y que sería un error volver a proponerla. En esa línea, reiteró que considera que Marcel sería una mejor carta y que es necesario evaluar otros nombres.

El expresidente del Senado aprovechó de hacer una repasada crítica de la segunda administración de la expresidenta. En particular, de acuerdo a los presentes, señaló que ninguno de los ministros del Interior de ese gobierno -en referencia a Rodrigo Peñailillo, Jorge Burgos y Mario Fernández- había dado el ancho.

El secretario general también recriminó a la senadora Vodanovic por haber compartido una foto de Bachelet ayer en sus redes sociales, para conmemorar el aniversario 18° del día en que resultó electa presidenta por primera vez. Según dijo Escalona en el encuentro, ese gesto daba cuenta de que todos tenían preferencias y que ya se estaban manifestando abiertamente. La timonel reiteró que esa era una discusión adelantada y aún no se tomaban decisiones al respecto.

La ruda reunión socialista en que Escalona fustigó la eventual candidatura de Bachelet y apostó por Marcel

El secretario general del partido fue contactado por La Tercera, pero se limitó a decir que él no hace “filtraciones”. Sin embargo, en el pasado ha dejado en claro que no es incondicional a la figura de la expresidenta. “No estoy en esa fila de exégetas que quieren rendirle culto al legado de Bachelet”, dijo a este medio en una entrevista de 2018.

En la reunión de directiva, el secretario general también planteó que se tiene que evitar llegar al extremo de “pedirle por favor” a Bachelet que sea candidata, porque, según explicó, se correría el riesgo de que esa administración deje a los partidos políticos de lado, como sucedió en su segundo gobierno.

En la misma entrevista citada anteriormente, Escalona -consultado sobre la responsabilidad del gobierno de Bachelet en la derrota de Alejandro Guillier en 2018- respondió que “no estoy por el canibalismo político. Pero sí puedo apuntar a un concepto básico de la derrota: el menoscabo a los partidos políticos, no contar con ellos. Tanto así, que los partidos se acostumbraron a que los menospreciaran y se refugiaron en una candidatura independiente que fracasó”.

La rencillas entre Escalona y Bachelet

Dentro del PS es conocida la fricción que existe entre Escalona y Bachelet. Según sostienen algunos, esta responde a que la exmandataria no lo incluyó en sus gabinetes.

En el PS Bachelet integró la tendencia de la Nueva Izquierda, históricamente encabezada por Escalona. El secretario general fue uno de los primeros impulsores de que el Partido Socialista se cuadrada con ella cuando surgió como figura presidencial en el gabinete del expresidente Ricardo Lagos. Eso le valió que se instalara la idea de que era “el factótum” de la exmandataria, algo que, dicen en la tienda, siempre ha molestado a Bachelet.

Los sondeos de opinión muestran que la exjefa de Estado se ha instalado como una carta presidencial. En la más reciente entrega de Cadem se posicionó como el cuarto rostro preferido para convertirse en el próximo presidente de Chile, por detrás de la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI), del expresidente Sebastián Piñera y del exabanderado José Antonio Kast (Partido Republicano).

22, OCTUBRE, 2013/ CONCEPCIÓN. La entonces candidata presidencial Michelle Bachelet asiste a un mitín en la comuna de San Pedro de la Paz, en la oportunidad que contagiada por la música de los Rancheros de Lumaco y comenzó a bailar con el senador Navarro, Camilo Escalona y con el diputado José Miguel Ortiz

En esa misma publicación, además, destaca como la carta oficialista mejor posicionada, por sobre las ministras Camila Vallejo (Segegob) y Carolina Tohá (Interior).

Más allá de este altercado, algunos de los militantes socialistas resienten que el estilo de Escalona se caracterice por “pedir perdón y no permiso”. Y es que se ha vuelto un hábito que el secretario general exprese algunas opiniones que se convierten en dolores de cabeza para la directiva de Vodanovic.

Es recordada la vez que, en uno de los momentos más frágiles del ministro Carlos Montes (Vivienda) en el marco del ‘caso Convenios’, Escalona manifestó en redes sociales que “ante las dificultades, respaldamos al Presidente Boric para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del gobierno (...)”. Sus declaraciones fueron interpretadas en la colectividad como una quitada de piso al secretario de Estado socialista ante un eventual cambio de gabinete.