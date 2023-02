Ministra Jara respalda al superintendente de Pensiones en polémica por rol de las AFP en reformas

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, respaldó al superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, tras las críticas realizadas por representantes de las AFP respecto a su autonomía en el cargo, luego que a principios de febrero el regulador señalara que “el gran problema de las AFP en las tres reformas que se han intentado, es que no nos han presentado una alternativa sólida y concreta para mejorar las pensiones de la gente”.

Al respecto Jara sostuvo en entrevista con T13 Radio que “pensar que un superintendente de Pensiones no puede opinar sobre pensiones, ni sobre la industria de las pensiones, que son las AFP en este caso, estaríamos en el peor de los escenarios, porque entonces no sé cual sería el rol que ese superintendente podría cumplir al respecto”.

Recordó que al igual que otras autoridades Macías fue nombrado en el cargo mediante el Sistema de Alta Dirección Pública y que se ha mantenido en los últimos tres gobiernos, lo cual, a su juicio, da una clara muestra de su independencia. En efecto el superintendente fue nombrado por la ex presidenta Michelle Bachelet y luego fue ratificado por el ex presidente Sebastían Piñera y posteriormente fue renovado en sus funciones por el Presidente Gabriel Boric.

La ministra enfatizó que “hay una diferencia entre una opinión política y una opinión que constata hechos, y la opinión del superintendente respecto de la industria de las pensiones lo que hace es constatar hechos pasados, donde la industria de las AFP ha hecho propuestas de carácter paramétrico, pero que no resuelven la integralidad del problema”.

En este sentido añadió que “no creo que exista un forma en la cual un superintendente o un regulador de cualquier servicio público no pueda referirse a las reformas que requiere esa propia industria, hay allí una polémica que se establece que es legítima porque estamos en una democracia y nadie es quién para censurar la opinión de otro, pero, la verdad, es que no tiene ningún sustento y no solamente no tiene ningún sustento, sino que no se hace cargo de lo de fondo”.

Propuestas paramétricas

Jara indicó que, si bien, algunas AFP han realizado propuestas en los últimos años, como aumentar la edad de jubilación o elevar la cotización con cargo a los trabajadores, dichos planteamientos son paramétricos en circunstancias que “la crisis del sistema de pensiones es de tal envergadura que requiere una reforma integral que las involucra a ellas mismas, y que resisten porque son incumbentes y se ven beneficiados por este modelo de negocios en pensiones, que no es un modelo de seguridad social en pensiones”.

Asimismo señaló que en el marco de la discusión legislativa en el Congreso del proyecto de reforma de pensiones las AFP han sido convocadas en dos ocasiones y en ninguna de ellas se presentaron.

A fines de enero la Asociación de AFP designó a la economista Paulina Yazigi como nueva presidenta de la entidad gremial. Al respecto Jara señaló que espera poder tener un primer encuentro protocolar con ella los primeros días de marzo.

En cuanto al trámite de la reforma de pensiones, dijo que luego que la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar se espera, que la mesa técnica que se acordó crear con los parlamentarios para apoyar la discusión de la iniciativa pueda sesionar en marzo, para ya a fines de ese mes poder presentar indicaciones e iniciar la discusión técnica y en particular.

Jara dijo que lo ideal es que el proyecto pase a la Sala de la Cámara el primer semestre, pero señaló que ello depende de los tiempos legislativos, ya que previo a ello la inciativa debe pasar por la Comisión de Hacienda.