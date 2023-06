Sebastián Edwards asegura que se acabó el neoliberalismo en Chile tras el “descuido” de sus defensores y por la desigualdad

“The Chile Project: the story of The Chicago Boys and the downfall of neoliberalism” es el nuevo libro donde el economista, Sebastián Edwards, realiza una revisión del impacto y desarrollo de la economía en Chile tras la llegada de los Chicago boys, entre otros temas, y una de las conclusiones que resaltó tras su trabajo fue que el neoliberalismo en el país llegó a su fin.

“Yo creo que ya terminó el neoliberalismo en Chile (entendido) como este uso amplio del mercado y termina con la gratuidad (en el acceso a la educación superior). La gratuidad es el primer paso y después vienen otras cosas”, dijo Sebastián Edwards en la presentación de su libro en una actividad de la Universidad del Desarrollo (UDD).

El economista respaldo su mirada también con base a otros trabajos relacionados al tema: “El Simon Fraser Institute de Canadá ponía a Chile en el número 5 o 6 hace unos años respecto a libertad económica, ahora está en el número 34. Lo que existió de neoliberalismo o como quieran ustedes llamarlo, se ha ido erosionando según todos los rankings”.

Respecto a las razones que terminan con el neoliberalismo, Edwards apunta que tras el éxito en el desarrollo económico se descuidó el tema de lograr una equidad en la distribución de los ingresos a la par del crecimiento del país y también por que la segregación aumentó entre las distintos grupos sociales de la población.

Además, el economista culpó a los propios defensores modelos de su caída y resaltó el actuar de la oposición de estas ideas ante este escenario: “Los partidarios del modelo concluyeron que habían ganado la guerra de las ideas y por lo tanto se retiraron de esa batalla, sin entender que la guerra de las ideas nunca concluye. Y los que habían perdido la guerra de las ideas, la nueva generación especialmente se reagrupa”.

Una revisión

Edwards estimó que el comienzo del neoliberalismo llegó con la llegada de José Piñera al gobierno dictatorial de Augusto Pinochet en 1979 tras “ampliar el uso del mercado a áreas que habitualmente no estaban como la educación, salud, etcétera. Entonces yo digo ahí empieza el neoliberalismo, Lo anterior es capitalismo más o menos normal.

José Piñera

“El neoliberalismo en Chile va evolucionando, no se queda siempre lo mismo”, agregó el economista.

Ante este contexto, Edwards apuntó que el mejor momento de este perdido se da en la época de los gobiernos de la Concertación: “Aquellos que critican a la Concertación por haber seguido este modelo, yo creo que hay bastante razón. Y no es que eso sea malo, al contrario, porque ahí es donde se produce el milagro chileno”.

“La economía chilena al final de la dictadura no había despegado, la performance de esos años es súper pobre”, resaltó.

En esa línea, Edwards destacó el rol de Alejandro Foxley por considerarlo como “el líder de la oposición” a la dictadura en el tema económico y posterior trabajo una vez que llegó al gobierno del expresidente Patricio Aylwin como ministro de Hacienda: “Foxley entiende en el año 90 que no hay que echar marcha atrás, y que hay que mantener y profundizar y agregarle la parte social al proyecto (económico heredado)”.

Otros de los nombres que destacó Edwards en esta historia del neoliberalismo en Chile fue el del premio Nobel en economía, Milton Friedman. “Para mí lo más curioso de las controversias que se me han surgido en Chile es que hay mucha gente que se niega que Milton Friedman no tuvo influencia, especialmente gente partidaria del modelo”.