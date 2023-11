SMU sube 3,1% sus ingresos al tercer trimestre y gana US$ 58 millones

La cadena supermercadista SMU informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sus resultados financieros al tercer trimestre. La compañía sumó en ingresos un total de US$2.371 millones, un aumento de 3,1% con respecto a los US$2.300 millones generados en los primeros nueve meses de 2022. En el tercer trimestre, las ventas descendieron un 1,2%.

“Durante el tercer trimestre de este año, se mantuvo el escenario macroeconómico complejo que habíamos visto en los trimestres anteriores, afectando los niveles de consumo y el comportamiento de nuestros clientes, quienes compran en menores cantidades y buscan sustituir productos más económicos, lo que se traduce en un menor ticket promedio. Sin embargo, cabe destacar que el número de clientes ha aumentado en todos nuestros formatos, y además, los clientes están visitando las tiendas con mayor frecuencia, lo que nos deja bien posicionados para el futuro”, estableció el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez.

La compañía del grupo Saieh -también controladores de Copesa, empresa que edita La Tercera y Pulso- registró un Ebitda similar al tercer trimestre en relación al año previo, al anotar $ 192.770 millones a septiembre de este año, versus $ 192.552 millones en 2022. El margen EBITDA alcanzó un 9,1% a septiembre, contra un 9,3% de los primeros nueve meses de 2022.

La firma informó utilidades netas por $52.231 millones a septiembre, un 49% menos de lo registrado en el mismo periodo de 2022, donde las ganancias alcanzaron los $100.836 millones. En el tercer cuarto del año, SMU ganó en total $11.235 millones, un 61% menos que en el periodo julio-septiembre del año pasado, que sumaba un total de $29.344 millones.

“Con respecto a la utilidad, y tal como vimos en el primer semestre del año, no es posible comparar 2023 con 2022 producto de impactos no recurrentes que afectan el resultado no operacional. Sin embargo, la utilidad antes de impuestos, excluyendo los efectos no recurrentes, mejoró en un 58,4% en los primeros nueve meses de 2023, y en un 45,4% en el tercer trimestre”, explicó el gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, a través de un comunicado.

“La variación se explica en gran parte por el menor gasto por impuesto a la ganancia en 9M22, asociado a la alta inflación que afectó los impuestos diferidos”, explicó la compañía en sus análisis razonados.

La ganancia bruta, por su parte, tuvo un aumento de 7,8% en los primeros nueve meses, alcanzando los $650.483 millones, versus los $603.289 millones del periodo anterior. En el tercer trimestre sumó $218.995 millones, lo que significa un alza de 3,7% en comparación al 2022.

El margen bruto porcentual alcanzó 30,6% en el tercer trimestre con una expansión de 130 puntos base con respecto al 29,3% del mismo periodo de 2022, lo que evidencia una mayor eficiencia comercial, dijo SMU. El margen porcentual en los tres meses en cuestión aumentó en 140 puntos base, alcanzando 30,6%, comparado con 29,2% en 3T22.

En cuanto a generación de caja, la compañía reportó una mejora del flujo operacional en $19.348 millones a septiembre. “Junto con el saldo inicial de efectivo y equivalentes, permitió financiar capex por $67.051 millones y una amortización neta de deuda financiera por $14.518 millones, quedando con un saldo final de $115.469 millones de caja y manteniendo un excedente importante”, explica la empresa en sus análisis.

En materia de eficiencia y productividad, SMU informó que se encuentra avanzando en la implementación de un modelo operativo más eficiente, además de incorporar herramientas tecnológicas y de automatización que le permitirán mejorar sus niveles de productividad.

Entre los hitos que la compañía destaca del periodo se encuentra la colocación de bonos locales por UF1.500.000 a una tasa de interés anual de 4,44% con una demanda cercana a dos veces el monto colocado. Además, de sus avances en el plan estratégico 2023-2025, con la apertura de cinco locales de Unimarc, uno de Alvi, una reconversión de Mayorista 10 en Super10, y la inauguración un nuevo local MaxiAhorro en Perú.

Asimismo, subrayaron que en octubre, para mejorar la experiencia de los clientes de la firma, mejoraron los programas de fidelización para Unimarc, Mayorista 10 y Super10, bajo los nombres Club Unimarc y Club 10, otorgando beneficios inmediatos a través de alianzas con restaurantes y aerolíneas, entre otros.

Desde SMU destacaron que tanto ICR como Feller-Rate mejoraron su clasificación de riesgo desde categoría A+ (con perspectivas positivas) hasta categoría AA- (con perspectivas estables).

“Con respecto al eje de organización comprometida y sostenible, se destaca el resultado del Corporate Sustainability Assessment del año 2023, en que nuestro puntaje se mejoró desde 56 a 61, reflejando los avances en nuestra gestión en materia ESG”, finalizó Marcelo Gálvez.