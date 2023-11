Presupuesto 2024: oposición impide el ingreso a Javiera Martínez a la sala de la Cámara

Hace 2 horas Tiempo de lectura: 2 minutos

09 NOVIEMBRE DE 2023 / VALPARAISO Nicolas Cataldo , Macarena Lobos, , Javiera Martínez , durante la comision Especial Mixta de Presupuestos que se discute el el Senado FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, lamentó este hecho e hizo un llamado a los legisladores a reconsiderar su decisión. “Por razones que prefiero no interpretar, no dejaron ingresar a la directora de Presupuestos. Haremos todo lo posible (en responder las preguntas) porque no estoy en condiciones de responder todas las inquietudes".