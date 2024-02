Trump sneakers: ex presidente de EEUU lanza su propia marca de zapatillas

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó su propia marca de zapatillas denominadas Trump Sneakers. Esto, pese a que recientemente el empresario fue multado por US$354,9 millones de por haber exagerado fraudulentamente su patrimonio neto para engañar a bancos.

El juez, luego de tres meses de juicio, prohibió al ex mandatario del partido Republicano ser funcionario o director de cualquier empresa de Nueva York durante tres años, por sobrevalorar su patrimonio neto hasta en US$3.600 millones durante una década con el fin de obtener mejores condiciones en los préstamos.

En este contexto, el sábado pasado Trump presentó su nuevo negocio en una conferencia sobre zapatillas en Filadelfia, según constató el medio Cinco Días, generando gran interés entre sus seguidores.

La página web de la marca exhibe tres modelos distintos de zapatillas. La principal, llamada Never Surrender (Nunca te rindas), se encuentra agotada en su preventa que alcanza los US$399. T-Red Wave y Potus 45, los otros ejemplares, aún está disponibles por US$199. La compra de cualquiera de estos modelos incluye de regalo un charm con una ilustración del ex presidente vestido de superhéroe.

Además de esto, el sitio ofrece un perfume llamado Victory 47 en dos diseños distintos por US$99.

“Únete a la comunidad de zapatillas de Trump. Sé parte de la historia”, hace un llamado el sitio web de la nueva marca del ex presidente de EEUU. También agrega que esta marca no es diseñada, manufacturada, distribuida o vendida por Donald Trump o The Trump Organization, y que no responde a una forma de campaña política.